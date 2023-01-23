Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

Новая неделя — свежая подборка обоев. Сегодня в выпуске преимущественно изображения в темных тонах, но не обошлось без парочки светлых. Для себя отметил обои с пузырьками.

Все остальные выпуски вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылкам ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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Комментарии

Mers
+4280
Mers
Спасибо, есть пара интересных)
Сегодня в 12:37
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