Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Георгий
Обои

Каждую неделю мы начинаем со свежей подборки обоев. Этот выпуск получился разнообразным: маяк, абстрактные образы, горный пейзаж, яркие акценты и темные тона.

Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Обои

В качестве небольшого бонуса мини-подборка из 6 ярких изображений в единой стилистике с разной цветовой гаммой.

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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