Обои на телефон: каждую неделю новый выпуск

Каждую неделю мы начинаем со свежей подборки обоев. Этот выпуск получился разнообразным: маяк, абстрактные образы, горный пейзаж, яркие акценты и темные тона.
Все остальные подборки вы можете найти на нашем сайте по тегу «Обои». Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
В качестве небольшого бонуса мини-подборка из 6 ярких изображений в единой стилистике с разной цветовой гаммой.
Ссылка для скачивания обоев (Telegram)
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».