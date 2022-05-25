Импортозамещение приложения RuStore

Обзор магазина приложений RuStore. Протестировали и делимся впечатлениями

Артем
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Появилась бета-версия отечественного магазина с приложениями RuStore. Мы скачали, попользовались и вынесли вердикт российской разработке.

В связи с риском ухода Google с российского рынка, отечественные разработчики начали создание собственных аналогов магазина с приложениями. 25 мая вышла очередная попытка импортозамещения в сфере мобильных устройств. RuStore создавался разработчиками «ВКонтакте» и Министерством цифрового развития. Давайте посмотрим, что у них получилось.

Для того чтобы скачать приложение, необходимо перейти на сайт разработчика. Главная страница не пестрит списком обещаний и преимуществ. Все коротко и по делу — слева категории, справа приложения которые к ним относятся. 

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В правом верхнем углу можно просмотреть игры или наиболее важные приложения, а также перейти к скачиванию магазина. И это удобно. Сайт позволяет сразу посмотреть есть ли среди списков то, что вам нужно или стоит еще немного подождать. 

При любом выборе вас перенаправит на страницу с подробной инструкцией установки магазина. В случае возникновения проблем, вам пошагово объяснят, как их решить. В общем с установкой проблем возникнуть не должно, все интуитивно и понятно.

Скачали, установили, теперь можно пользоваться. Приложение магазина запускается быстро и не требует регистрации, что в целом приятно. Возможно, в дальнейшем она все же появится, но пока в ней нет нужды, так как привязка платежных карт в RuStore отсутствует. Собственно, как и платные приложения.

На «Главной» собраны самые важные приложения. Не уверен, что они расположены по популярности, тем не менее уже в этом списке можно найти то, чем пользуются большинство пользователей. Банки, соцсети, развлечения, услуги такси и мобильных операторов, все есть при запуске. Стоит только пролистать пару-тройку экранов.

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Перечень категорий расположен в правом верхнем углу. Это не очень интуитивно и будем надеяться, что такое решение заменят на более удобное. Список разбит на тринадцать пунктов, напротив каждого указано количество приложений. 

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Одним из самых востребованных это «Финансы». Так как приложения многих банков исчезли из Google Play. В RuStore есть если не все, то самые ходовые это точно. Больше не придется рыскать по официальным сайтам «Сбера» или пользоваться веб-версией «Альфа-банка».

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В категории «Транспорт» находятся приложения для покупки билетов, такси, каршеринга и все, что может понадобиться для путешествия или повседневного передвижения. «Развлечения» помогут подобрать официальный онлайн кинотеатр или музыкальный сервис.

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Для любителей быть в курсе событий, есть раздел «Новости», с популярными информационными изданиями. В «Покупках» можно установить онлайн магазины от Aliexpress до «Магнита». 

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Следующий пункт — «Игры». Их тут немного и количество разработчиков варьируется около пяти студий. В том числе и VK Play. Звезд с неба они не хватают, но и отвращения не вызывают. Стандартный набор из мобильных «убивалок» времени. Тем не менее выглядят они добротно, а не слепленные на коленке за сегодняшнее утро. Уверен, что их список будет постоянно пополняться как жанрами, так и разработчиками.

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При установке выбранного приложения, RuStore попросит разрешение на добавление файлов в память телефона. Это происходит единожды и является стандартной процедурой для всех магазинов такого рода.

«Обновления». Здесь будет список приложений, которые нуждаются в апдейте. При условии, если они есть в RuStore. Как видите, у меня такое только одно. Магазин увидел его автоматически и без лишних действий, что тоже идет плюсом в карму разработчиков.

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Последний пункт «Поиск». С ним все понятно. Здесь вы можете найти приложение по названию. Работает корректно и без нареканий.

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Настроек пока нет, но на данном этапе в них пока нет смысла. Разве что фанатам темной темы придется немного потерпеть.

В итоге с учетом того, что RuStore является бета-версией, все очень даже хорошо. VK сделали достойный стартовый набор. Здесь есть много основных приложений и все они от официальных разработчиков, а не какие-то сомнительные решения. Дизайн лаконичен и прост в понимании. Исключением будет разве что раздел категорий.

В процессе тестирования смартфон вел себя шустро и без вылетов. После предыдущих попыток типа NashStore, где рука пользователя так и тянулась ударить самого себя по лицу, RuStore воспринимается как действительно перспективный проект. Все просто, стабильно и по делу. Остается только пожелать скорейшего развития, хотя с этим разработчики «ВКонтакте» тормозить не будут.


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Комментарии

saintmaybach
+853
saintmaybach
Ну чисто визуально и по эргономике, простоте — плюсик.
2 часа назад в 16:33
#
+545
hate_u
Выглядит намного лучше чем кривущий Нашстор.
Из недостатков — наши пока не смогли сделать обновление без скачивания приложения полным весом, а также каждое приложение после скачивания обновления просит разрешения на установку. Пока нельзя нажать «обновить всё» и не тыкать каждый раз на согласие.
Надеюсь, если введут регистрацию, будут варианты кроме привязки аккаунта ВК, из которого я уже давно выпилился.
час назад в 16:39
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0
Valery_K
Цитата из текста: "
В связи с риском ухода Google с российского рынка, отечественные разработчики начали создание собственных аналогов магазина с приложениями."А если гуглы уйдут вместе с андроидом, где можно будет использовать этот так называемый магазин?❓😁
час назад в 17:03
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+545
hate_u Valery_K
Будут продавать смартфоны без ОС ?
час назад в 17:14
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tellurian
+3759
tellurian hate_u
И что с ними делать?
Скорее на голом андройде без сервисов Гугл.
час назад в 17:30
#
+4322
Carter_Mayers
Визуально и вправду, гораздо лучше и симпатичней, чем шляпный и стрёмный NashStore.
час назад в 17:18
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+49
arnikrock
надежда умирает последней🤣
час назад в 17:19
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Seagull
–824
Seagull
Скачал, поюзал, все быстро и выглядит красиво. Молодцы разработчики 👍🏻
48 минут назад
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