Обзор магазина приложений RuStore. Протестировали и делимся впечатлениями

Появилась бета-версия отечественного магазина с приложениями RuStore. Мы скачали, попользовались и вынесли вердикт российской разработке.
В связи с риском ухода Google с российского рынка, отечественные разработчики начали создание собственных аналогов магазина с приложениями. 25 мая вышла
очередная попытка импортозамещения в сфере мобильных устройств. RuStore создавался разработчиками «ВКонтакте» и Министерством цифрового развития. Давайте посмотрим, что у них получилось.
Для того чтобы скачать приложение, необходимо перейти на сайт разработчика
. Главная страница не пестрит списком обещаний и преимуществ. Все коротко и по делу — слева категории, справа приложения которые к ним относятся.
В правом верхнем углу можно просмотреть игры или наиболее важные приложения, а также перейти к скачиванию магазина. И это удобно. Сайт позволяет сразу посмотреть есть ли среди списков то, что вам нужно или стоит еще немного подождать.
При любом выборе вас перенаправит на страницу с подробной инструкцией установки магазина. В случае возникновения проблем, вам пошагово объяснят, как их решить. В общем с установкой проблем возникнуть не должно, все интуитивно и понятно.
Скачали, установили, теперь можно пользоваться. Приложение магазина запускается быстро и не требует регистрации, что в целом приятно. Возможно, в дальнейшем она все же появится, но пока в ней нет нужды, так как привязка платежных карт в RuStore отсутствует. Собственно, как и платные приложения.
На «Главной» собраны самые важные приложения. Не уверен, что они расположены по популярности, тем не менее уже в этом списке можно найти то, чем пользуются большинство пользователей. Банки, соцсети, развлечения, услуги такси и мобильных операторов, все есть при запуске. Стоит только пролистать пару-тройку экранов.
Перечень категорий расположен в правом верхнем углу. Это не очень интуитивно и будем надеяться, что такое решение заменят на более удобное. Список разбит на тринадцать пунктов, напротив каждого указано количество приложений.
Одним из самых востребованных это «Финансы». Так как приложения многих банков исчезли из Google Play. В RuStore есть если не все, то самые ходовые это точно. Больше не придется рыскать по официальным сайтам «Сбера» или пользоваться веб-версией «Альфа-банка».
В категории «Транспорт» находятся приложения для покупки билетов, такси, каршеринга и все, что может понадобиться для путешествия или повседневного передвижения. «Развлечения» помогут подобрать официальный онлайн кинотеатр или музыкальный сервис.
Для любителей быть в курсе событий, есть раздел «Новости», с популярными информационными изданиями. В «Покупках» можно установить онлайн магазины от Aliexpress до «Магнита».
Следующий пункт — «Игры». Их тут немного и количество разработчиков варьируется около пяти студий. В том числе и VK Play. Звезд с неба они не хватают, но и отвращения не вызывают. Стандартный набор из мобильных «убивалок» времени. Тем не менее выглядят они добротно, а не слепленные на коленке за сегодняшнее утро. Уверен, что их список будет постоянно пополняться как жанрами, так и разработчиками.
При установке выбранного приложения, RuStore попросит разрешение на добавление файлов в память телефона. Это происходит единожды и является стандартной процедурой для всех магазинов такого рода.
«Обновления». Здесь будет список приложений, которые нуждаются в апдейте. При условии, если они есть в RuStore. Как видите, у меня такое только одно. Магазин увидел его автоматически и без лишних действий, что тоже идет плюсом в карму разработчиков.
Последний пункт «Поиск». С ним все понятно. Здесь вы можете найти приложение по названию. Работает корректно и без нареканий.
Настроек пока нет, но на данном этапе в них пока нет смысла. Разве что фанатам темной темы придется немного потерпеть.
В итоге с учетом того, что RuStore является бета-версией, все очень даже хорошо. VK сделали достойный стартовый набор. Здесь есть много основных приложений и все они от официальных разработчиков, а не какие-то сомнительные решения. Дизайн лаконичен и прост в понимании. Исключением будет разве что раздел категорий.
В процессе тестирования смартфон вел себя шустро и без вылетов. После предыдущих попыток типа NashStore
, где рука пользователя так и тянулась ударить самого себя по лицу, RuStore воспринимается как действительно перспективный проект. Все просто, стабильно и по делу. Остается только пожелать скорейшего развития, хотя с этим разработчики «ВКонтакте» тормозить не будут.