Одноклассники запустили обновлённые «Увлечения» с общением по интересам, вопросами к профессионалам и экспертными материалами

Соцсеть ОК представила обновлённые «Увлечения» — теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Пользователи смогут не только находить контент под свои хобби в «Увлечениях», но и делиться публикациями с миллионами других людей, а также задавать вопросы экспертам и обсуждать любимые занятия с единомышленниками.Поиск публикаций, посвящённых хобби, стал удобнее и быстрее. Искать посты по заданным параметрам теперь можно внутри «Увлечений», а не по всей соцсети. Кроме того, разработчики улучшили навигацию в сервисе, добавили фильтры и обновили каталог контента. При этом контент из «Увлечений» стал доступен неавторизованным пользователям. Они могут видеть все типы постов, но для реакций, комментариев и ответов на них нужно войти в аккаунт или зарегистрировать профиль.В «Увлечениях» также появились новые разделы – «Вопросы и ответы» и «База знаний». В первом можно общаться со всей аудиторией «Увлечений», делиться собственными знаниями и спрашивать точку зрения других. Раздел позволяет узнавать мнение экспертов, популярных блогеров и остальных пользователей соцсети. Например, повару можно задать вопрос об особенностях приготовления блюда, а ветеринарному врачу – об уходе за определенными породами питомцев. Контент в «Вопросах и ответах», как и во всем сервисе «Увлечения», перед публикацией проходит модерацию, чтобы пользователи получали полезную и достоверную информацию.В «Базе знаний» пользователи ОК могут найти нужную им структурированную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби. В разделе публикуются статьи и видео, профессионально написанные или снятые авторами из разных сфер и отобранные редакцией ОК.ОК привлекли к развитию сервиса сотни экспертов, популярных блогеров и брендов из разных профессиональных областей. Они ведут официальные страницы и публикуют в «Увлечениях» контент о хобби: кулинарии, красоте и здоровье, рукоделии, саде и огороде, отдыхе и туризме, автомобилях и мотоциклах, рыбалке и питомцах.Обновлённые «Увлечения» уже доступны на всех платформах ОК. Перейти в сервис можно из ленты новостей, а также из бокового меню в веб-версии и с помощью новой кнопки в нижнем меню главного экрана в приложениях на iOS и Android.