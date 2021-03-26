











Социальной сети «Одноклассники» исполнилось 15 лет. В честь этого события она изменила дизайн логотипа, сайта и мобильных приложений.Сайт ok.ru получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки, что позволяет сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах. В течение года ОК на сайте появится сквозная навигация с боковым меню во всех разделах: можно будет легко переключаться на нужные сервисы без перехода на главную страницу. Сейчас сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации» и постепенно появится во всех разделах соцсети.Наиболее заметные изменения коснулись «шапки» сайта: оранжевый цвет сменился на белый, а логотип теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Этот шрифт был разработан дизайн-командой «Одноклассникой» в 2020 году и использовался для разных промо-активностей внутри социальной сети.В ближайшие месяцы будет обновлён интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей внимание будет сосредоточено на контенте: обложка профиля с фотографией будет убрана, что увеличит количество отображаемых новостей на экране. Новое боковое меню с виджетами позволит быстро переключаться между сервисами и пользоваться мини-приложениями: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории сайта. Изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.