Мультимедийный сервис Okko открывает доступ к премиальному контенту в формате ULTRA HD 4K в подписке «Оптимум». Подписчикам станет доступна коллекция из 288 единиц контента.
Коллекция контента в ULTRA HD 4K ранее была доступна обладателям подписки «Премиум». Библиотека «Оптимум» включает в себя 50 000 единиц контента для всей семьи. В коллекции ULTRA HD 4K представлены классические киноленты «Форрест Гамп», «Пятый элемент», «Такси блюз», хиты кинопроката последних лет - «Паразиты», «Зеленая книга», «Достать ножи», представители жанра «короткий метр», документальные, многосерийные фильмы и даже онлайн-концерты проекта Okko «Шоу ON!».
Формат 4K (ULTRA HD) является современным эталоном качества изображения. Невероятная четкость картинки, более яркая, чем в Full HD, цветовая палитра с глубокими оттенками черного и яркого белого, реалистичное изображение с детализацией каждого объекта обеспечивают максимальное погружение в происходящее на экране.
Коллекция «ULTRA HD 4K» доступна подписчикам «Оптимум» мультимедийного сервиса Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.
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а вообще не понимаю откуда такая цена? или цифровой кинотеатр после каждого сеанса пылесосят и моют как настоящий?
есть масса сайтов где в отличном качестве фильмы лежат и через AirPlay и Apple TV спокойно выводятся на большой экран для просмотра совершенно бесплатно, и при этом я все равно готов платить , но адекватные 30 рублей .