



Продажи устройства начнутся уже сегодня. Okko Smart Box подключается к телевизору по HDMI, а к интернету по Wi-Fi. Гаджет в компактном корпусе с габаритами 77x53x16 мм. Приставка позволяет просматривать контент сервиса Okko, YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи для отложенного просмотра. Производят устройство в Китае.







Таким образом Okko Smart Box станет первым устройством «СберДевайсы». Несмотря на это, компания уже сделала несколько продуктов для внутреннего использования «Сбербанка».



Дочерняя компания «Сбербанка» представила ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko с функцией голосового поиска с помощью пульта дистанционного управления — Okko Smart Box. В выпуске устройства будут задействованы и другие компании из экосистемы «Сбер».Продажи устройства начнутся уже сегодня. Okko Smart Box подключается к телевизору по HDMI, а к интернету по Wi-Fi. Гаджет в компактном корпусе с габаритами 77x53x16 мм. Приставка позволяет просматривать контент сервиса Okko, YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи для отложенного просмотра. Производят устройство в Китае.Таким образом Okko Smart Box станет первым устройством «СберДевайсы». Несмотря на это, компания уже сделала несколько продуктов для внутреннего использования «Сбербанка».

«Компания фокусируется на создании устройств для жизни с использованием речевых технологий. Это могут быть устройства как для сегмента b2c, так и b2b: “умные” устройства могут понадобиться почти каждой компании экосистемы Сбербанка» — глава «СберДевайсы» Константин Круглов.



Стоимость ТВ-приставки на момент запуска составит 1 490 рублей. «Сбербанк» активно развивает свою экосистему с 2017 года. Согласно новой стратегии к 2020 году банк трансформироваться в универсальную IT-компанию для конкуренции с технологическими гигантами такими, как Google, Amazon или Alibaba. На данный момент в экосистеме SberX более 20 финансовых и нефинансовых компаний из различных отраслей.





