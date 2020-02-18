Сбербанк

Дочерняя компания «Сбербанка» представила ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko с функцией голосового поиска с помощью пульта дистанционного управления — Okko Smart Box. В выпуске устройства будут задействованы и другие компании из экосистемы «Сбер».

Продажи устройства начнутся уже сегодня. Okko Smart Box подключается к телевизору по HDMI, а к интернету по Wi-Fi. Гаджет в компактном корпусе с габаритами 77x53x16 мм. Приставка позволяет просматривать контент сервиса Okko, YouTube, а также 160 ТВ-каналов с возможностью записи для отложенного просмотра. Производят устройство в Китае. 

Okko Smart Box

Таким образом Okko Smart Box станет первым устройством «СберДевайсы». Несмотря на это, компания уже сделала несколько продуктов для внутреннего использования «Сбербанка». 

«Компания фокусируется на создании устройств для жизни с использованием речевых технологий. Это могут быть устройства как для сегмента b2c, так и b2b: “умные” устройства могут понадобиться почти каждой компании экосистемы Сбербанка» — глава «СберДевайсы» Константин Круглов.

Стоимость ТВ-приставки на момент запуска составит 1 490 рублей. «Сбербанк» активно развивает свою экосистему с 2017 года. Согласно новой стратегии к 2020 году банк трансформироваться в универсальную IT-компанию для конкуренции с технологическими гигантами такими, как Google, Amazon или Alibaba. На данный момент в экосистеме SberX более 20 финансовых и нефинансовых компаний из различных отраслей.



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Источник:

Коммерсантъ Коммерсантъ

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