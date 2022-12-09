Интернет Печаль

«Он обходится нам слишком дорого»: ученый предсказал будущее Интернета

Олег

Интернет скоро всё


Нидерландский профессор и ученый Герт Ловинк поделился своим виденьем будущего Интернета — оно очень мрачно. Издание TechXplore собрало подробности.

Точка зрения профессора, стоявшего в свое время у истоков глобальной сети, изложена в его новой работе «Вымирание Интернета». Там он поделился результатами исследований и анализа текущего состояния соцсетей, поисковых систем и монетизации трафика. Если коротко: всё очень печально.

Герт Ловинк считает, что Интернет приближается к точке невозврата, после которой его будет невозможно вернуть в то состояние, для которого он задумывался изначально. Движение к пропасти происходит из-за разрастающейся повсеместной цензуры. По мнению Ловинка, людям слишком дорого обходится возможность высказывать свое мнение в сети, и скоро они совсем перехотят что-либо там писать или говорить.

«Эта цена в первую очередь психологическая. Мало того, что многие молодые люди страдают от искаженной самооценки и тревожных расстройств, также имеет место экстернализация функций: некоторые критические функции нашего мозга передаются на аутсорсинг: кратковременная память ухудшается, а наше внимание становится все более фрагментарным и очень целенаправленным», — цитата из труда Ловинка. 

Изначально интернет задумывался как децентрализованная сеть, которую люди поддерживают для людей. Но всё изменилось. Профессор приводит несколько признаков разложения:

«В Китае уже принято, что вы не можете сесть на поезд, если у вас «неправильное» мнение. В Соединенных Штатах вы должны поделиться всеми своими профилями в социальных сетях, если хотите подать заявление на визу. … Я верю, что люди начнут избегать технологий», — подытожил Ловинк. 

Помимо повсеместной цензуры, создатели интернета, по мнению ученого, «эффектно проиграли», когда основные потоки трафика и приложения, вызывающие привыкание, оказались в руках больших корпораций, «которые мало заботятся о правах отдельных людей или общества в целом». Он считает, что приближение точки невозврата осознают даже представители Big Tech: например, Марк Цукерберг всё более активно продвигает дополненную реальность и будто позабыл про свои соцсети. 

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Источник:
TechXplore
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Комментарии

+828
Grealex
Цензура нужна, точнее не цензура, а что бы за свои слова отвечали. Сейчас каждый малолетка может оскорбить уважаемого человека, только потому, что это безнаказанно. В живую страшно, можно и в обратку получить, а здесь все герои.
43 минуты назад
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+190
idpro Grealex
Тут речь про другую цензуру — когда человек высказал позицию, не совпадающую с «общепринятой», он за свои высказывания может лишиться работы или не получить визы… вот это плохо
15 минут назад
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+190
idpro
Ну и что, что оскорбил? И самоуважаемый человек обиделся и ушел плакать? Какая то детская позиция. Сильный человек игнорирует выпады слабых. Собака лает — караван идет
17 минут назад
#
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