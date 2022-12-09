«Он обходится нам слишком дорого»: ученый предсказал будущее Интернета



Нидерландский профессор и ученый Герт Ловинк поделился своим виденьем будущего Интернета — оно очень мрачно. Издание TechXplore собрало подробности.



Точка зрения профессора, стоявшего в свое время у истоков глобальной сети, изложена в его новой работе «Вымирание Интернета». Там он поделился результатами исследований и анализа текущего состояния соцсетей, поисковых систем и монетизации трафика. Если коротко: всё очень печально.



Герт Ловинк считает, что Интернет приближается к точке невозврата, после которой его будет невозможно вернуть в то состояние, для которого он задумывался изначально. Движение к пропасти происходит из-за разрастающейся повсеместной цензуры. По мнению Ловинка, людям слишком дорого обходится возможность высказывать свое мнение в сети, и скоро они совсем перехотят что-либо там писать или говорить.





«Эта цена в первую очередь психологическая. Мало того, что многие молодые люди страдают от искаженной самооценки и тревожных расстройств, также имеет место экстернализация функций: некоторые критические функции нашего мозга передаются на аутсорсинг: кратковременная память ухудшается, а наше внимание становится все более фрагментарным и очень целенаправленным», — цитата из труда Ловинка.



Изначально интернет задумывался как децентрализованная сеть, которую люди поддерживают для людей. Но всё изменилось. Профессор приводит несколько признаков разложения:





«В Китае уже принято, что вы не можете сесть на поезд, если у вас «неправильное» мнение. В Соединенных Штатах вы должны поделиться всеми своими профилями в социальных сетях, если хотите подать заявление на визу. … Я верю, что люди начнут избегать технологий», — подытожил Ловинк.



Помимо повсеместной цензуры, создатели интернета, по мнению ученого, «эффектно проиграли», когда основные потоки трафика и приложения, вызывающие привыкание, оказались в руках больших корпораций, «которые мало заботятся о правах отдельных людей или общества в целом». Он считает, что приближение точки невозврата осознают даже представители Big Tech: например, Марк Цукерберг всё более активно продвигает дополненную реальность и будто позабыл про свои соцсети.