OnePlus представила специальное издание смартфона Nord 2 Pac-Man Edition. Новинка создана в сотрудничестве с компанией Bandai Namco и выполнена в стиле культовой аркадной игры Pac-Man, которая вышла в 1980 году.
Nord 2 Pac-Man Edition получил 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 1080×2400 точек и частотой обновления 90 Гц. В верхней части лицевой панели встроена фронтальная камера на 32 МП. Основная камера оснащена тремя сенсорами, главный датчик на 50 МП Sony IMX766 с диафрагмой f /1.8, дополненный 8-мегапиксельным «шириком» с диафрагмой f /2.2, третий сенсор — 2-мегапиксельный макрообъектив.
За автономность гаджета отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт. Смартфон из коробки работает на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 11. Габариты устройства составляют: 159,12 x 73,31x 8,25 мм, а вес — 189 г.
OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition поступит в продажу 16 ноября по цене 529 евро (43 620 рублей).
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