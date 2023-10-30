OneUI 6.0 лишит привычного приложения всех владельцев Samsung Galaxy

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung решила прекратить поддержку одного из своих собственных приложений, интегрированных в OneUI. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, речь идет о приложении Samsung Video Library, или попросту «Видео». Оно предустанавливалось компанией на все смартфоны Galaxy и предназначалось для удобного поиска и просмотра видеороликов на смартфонах — в «Видео» они не смешивались с фотогалереей и другими загрузками.

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Теперь же Samsung официально объявила, что приложение перестанет поддерживаться с 1 января 2024 года. Обновлений для него больше не будет, совместимость с более новыми прошивками также не обеспечивается. Первым апдейтом ПО без приложения «Видео» станет OneUI 6.0 на базе Android 14.

Вот список устройств и ОС, на которых утилита продолжит работать:

  • Android 6 – 13.
  • Смартфоны Galaxy S5 — S23.
  • Смартфоны Galaxy Note 4 — 20.
  • Все модели Galaxy Z, A и M.

На текущих бета-версиях OneUI 6 приложение уже не запускается, застревая на этапе выдачи разрешений. 

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Источник:
SamMobile
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