OneUI 6.0 лишит привычного приложения всех владельцев Samsung Galaxy

Фото: SamMobile
Компания Samsung решила прекратить поддержку одного из своих собственных приложений, интегрированных в OneUI. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, речь идет о приложении Samsung Video Library, или попросту «Видео». Оно предустанавливалось компанией на все смартфоны Galaxy и предназначалось для удобного поиска и просмотра видеороликов на смартфонах — в «Видео» они не смешивались с фотогалереей и другими загрузками.
Компания Samsung решила прекратить поддержку одного из своих собственных приложений, интегрированных в OneUI. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, речь идет о приложении Samsung Video Library, или попросту «Видео». Оно предустанавливалось компанией на все смартфоны Galaxy и предназначалось для удобного поиска и просмотра видеороликов на смартфонах — в «Видео» они не смешивались с фотогалереей и другими загрузками.
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Теперь же Samsung официально объявила, что приложение перестанет поддерживаться с 1 января 2024 года. Обновлений для него больше не будет, совместимость с более новыми прошивками также не обеспечивается. Первым апдейтом ПО без приложения «Видео» станет OneUI 6.0 на базе Android 14.
Вот список устройств и ОС, на которых утилита продолжит работать:
- Android 6 – 13.
- Смартфоны Galaxy S5 — S23.
- Смартфоны Galaxy Note 4 — 20.
- Все модели Galaxy Z, A и M.
На текущих бета-версиях OneUI 6 приложение уже не запускается, застревая на этапе выдачи разрешений.
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