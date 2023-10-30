OneUI 6.0 приносит 17 нововведений камеры на смартфоны Samsung Galaxy

Олег

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash


Samsung уже начала распространять релизную версию OneUI 6 на базе Android 14 и эта сборка приносит множество изменений в фото- и видеосъемку на смартфонах Galaxy. Всю информацию собрали в SamMobile.

Согласно источнику, изменения затронули штатное приложение камеры, а также компоненты Expert RAW, Camera Assistant и Enhance-X. Вот полный список:

Enhance-X

  • Гид по небу. Вы можете навести камеру на небо, сделать снимок и использовать функцию «Гид по небу», чтобы проанализировать изображение с помощью искусственного интеллекта и посмотреть, какие созвездия вы запечатлели.
  • Очистка линзы. Если на фотографию попал отпечаток пальца, вы можете убрать его с помощью умного искусственного интеллекта, обеспечивающего функцию «Прозрачная линза».
  • Одиночный дубль. Эта функция теперь доступна в Enhance-X, позволяя применять одиночный дубль к уже снятым видеоизображениям в реальном времени.
  • Длинная выдержка. Эта функция анализирует видео длительностью менее 60 секунд и автоматически определяет, какая сцена требует эффекта длинной выдержки.


Функции ИИ

  • Image Clipper. Эта фича галереи позволяет вам нажать и удерживать объект на фотографии, чтобы идеально обрезать его и создать из него стикер (как в iOS 16 и 17).
  • Редактирование AI. Эта раздел галереи с новыми функциями нейросетевого редактирования фотографий, включая 24-часовой интервал, портретный эффект, стирание объектов, ремастеринг изображений/GIF и изменение фоновых эффектов.

Сканирование

  • Сканирование документов и текста. Параметры сканирования документов и текстов были отделены от «Оптимизатора сцены» — теперь вы можете получить доступ к этим полезным инструментам, даже если «Оптимизатор сцены» отключен.
  • Улучшенное сканирование QR. Samsung свернула всплывающее окно сканирования QR, чтобы вы могли делать фотографии или сканировать документы, пока всплывающее окно открыто.

Персонализация

  • Улучшенные миниатюры историй. Когда вы просматриваете историю в приложении «Галерея» в One UI 6.0, вы можете провести вверх от нижней части экрана, чтобы получить доступ к представлению миниатюр — там можно добавлять или удалять контент из истории галереи.
  • Пользовательский виджет камеры. Теперь можно добавить на главный экран дополнительные виджеты камеры, запускающие разные режимы съемки в одно касание.
  • Отделение разрешения от соотношений сторон. В последнем обновлении One UI 6.0 параметры высокого разрешения для приложения «Камера» отделены от настроек соотношения сторон.
  • Размер видео во «всплывашке». Параметры размера видео в One UI 6.0 теперь представлены во всплывающем окне, что упрощает настройку параметров видео.
  • Expert RAW. Приложение получает новый фильтр AI ND, который позволяет делать снимки с длинной выдержкой в ​​ярких условиях.
  • Camera Assistant. Пользователи могут включать или отключать масштабирование изображений с разрешением 50 или 200 МП с цифровым увеличением.

Создание и редактирование фото

  • Горизонтальная линия уровня камеры. В дополнение к линиям сетки пользователи теперь могут включать горизонтальную линию уровня при съемке фотографий с помощью задней камеры.
  • Макет фоторедактора. Новый макет инструментов включает в себя наиболее часто используемые инструменты редактирования, такие как эффекты лица, ластик объекта, плашечный цвет, стиль и сочетание цветов. Кроме того, параметры «Выпрямление» и «Перспектива» теперь находятся в одном и том же меню «Преобразование».
  • «Отмена/Повтор». Функции отмены и повтора в Фоторедакторе теперь работают с преобразованиями, фильтрами и тонами.

Полный список смартфонов Galaxy, которые получат OneUI 6, можно увидеть вот здесь

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Источник:
SamMobile
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