OneUI 6.0 приносит 17 нововведений камеры на смартфоны Samsung Galaxy

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Samsung уже начала распространять релизную версию OneUI 6 на базе Android 14 и эта сборка приносит множество изменений в фото- и видеосъемку на смартфонах Galaxy. Всю информацию собрали в SamMobile.
Согласно источнику, изменения затронули штатное приложение камеры, а также компоненты Expert RAW, Camera Assistant и Enhance-X. Вот полный список:
Enhance-X
- Гид по небу. Вы можете навести камеру на небо, сделать снимок и использовать функцию «Гид по небу», чтобы проанализировать изображение с помощью искусственного интеллекта и посмотреть, какие созвездия вы запечатлели.
- Очистка линзы. Если на фотографию попал отпечаток пальца, вы можете убрать его с помощью умного искусственного интеллекта, обеспечивающего функцию «Прозрачная линза».
- Одиночный дубль. Эта функция теперь доступна в Enhance-X, позволяя применять одиночный дубль к уже снятым видеоизображениям в реальном времени.
- Длинная выдержка. Эта функция анализирует видео длительностью менее 60 секунд и автоматически определяет, какая сцена требует эффекта длинной выдержки.
Функции ИИ
- Image Clipper. Эта фича галереи позволяет вам нажать и удерживать объект на фотографии, чтобы идеально обрезать его и создать из него стикер (как в iOS 16 и 17).
- Редактирование AI. Эта раздел галереи с новыми функциями нейросетевого редактирования фотографий, включая 24-часовой интервал, портретный эффект, стирание объектов, ремастеринг изображений/GIF и изменение фоновых эффектов.
Сканирование
- Сканирование документов и текста. Параметры сканирования документов и текстов были отделены от «Оптимизатора сцены» — теперь вы можете получить доступ к этим полезным инструментам, даже если «Оптимизатор сцены» отключен.
- Улучшенное сканирование QR. Samsung свернула всплывающее окно сканирования QR, чтобы вы могли делать фотографии или сканировать документы, пока всплывающее окно открыто.
Персонализация
- Улучшенные миниатюры историй. Когда вы просматриваете историю в приложении «Галерея» в One UI 6.0, вы можете провести вверх от нижней части экрана, чтобы получить доступ к представлению миниатюр — там можно добавлять или удалять контент из истории галереи.
- Пользовательский виджет камеры. Теперь можно добавить на главный экран дополнительные виджеты камеры, запускающие разные режимы съемки в одно касание.
- Отделение разрешения от соотношений сторон. В последнем обновлении One UI 6.0 параметры высокого разрешения для приложения «Камера» отделены от настроек соотношения сторон.
- Размер видео во «всплывашке». Параметры размера видео в One UI 6.0 теперь представлены во всплывающем окне, что упрощает настройку параметров видео.
- Expert RAW. Приложение получает новый фильтр AI ND, который позволяет делать снимки с длинной выдержкой в ярких условиях.
- Camera Assistant. Пользователи могут включать или отключать масштабирование изображений с разрешением 50 или 200 МП с цифровым увеличением.
Создание и редактирование фото
- Горизонтальная линия уровня камеры. В дополнение к линиям сетки пользователи теперь могут включать горизонтальную линию уровня при съемке фотографий с помощью задней камеры.
- Макет фоторедактора. Новый макет инструментов включает в себя наиболее часто используемые инструменты редактирования, такие как эффекты лица, ластик объекта, плашечный цвет, стиль и сочетание цветов. Кроме того, параметры «Выпрямление» и «Перспектива» теперь находятся в одном и том же меню «Преобразование».
- «Отмена/Повтор». Функции отмены и повтора в Фоторедакторе теперь работают с преобразованиями, фильтрами и тонами.
Полный список смартфонов Galaxy, которые получат OneUI 6, можно увидеть вот здесь.