Оплату по СБП можно будет оспаривать. Перевел мошеннику — получи обратно

Если товар / услуга не получены

Если товар / услуга оказались ненадлежащего качества

Если заказ отменен.

НСПК сделает обязательным для банков механизм оспаривания платежей через СБП. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, система споров СБП уже работает около двух лет в добровольном режиме, но должна стать обязательной для всех российских банков в конце июня текущего года. Это означает, что банк отправителя платежа будет обязан принять претензию от клиента, а банк получателя средств — рассмотреть её.Что касается типов оспариваемых операций, то их список ограничен. Например, при переводах от человека к человеку подать апелляцию на платеж можно будет лишь при неудачной операции или в случае мошенничества. При оплате товаров и услуг оспорить платеж можно будет в случае:Открыть спор можно будет в течение 180 дней после совершения платежа или перевода, а рассмотреть её банк обязан не более чем за 30 календарных дней.Некоторые банки, опрошенные «Коммерсантом», недовольны новым правилом. Они считают, что в итоге всю ответственность за за возврат средств переложат на них, при этом не повысив тарифы за проведение трансакций.