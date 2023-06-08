Оплату по СБП можно будет оспаривать. Перевел мошеннику — получи обратно

Олег

СБП


НСПК сделает обязательным для банков механизм оспаривания платежей через СБП. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, система споров СБП уже работает около двух лет в добровольном режиме, но должна стать обязательной для всех российских банков в конце июня текущего года. Это означает, что банк отправителя платежа будет обязан принять претензию от клиента, а банк получателя средств — рассмотреть её.

Что касается типов оспариваемых операций, то их список ограничен. Например, при переводах от человека к человеку подать апелляцию на платеж можно будет лишь при неудачной операции или в случае мошенничества. При оплате товаров и услуг оспорить платеж можно будет в случае:

  • Если товар / услуга не получены
  • Если товар / услуга оказались ненадлежащего качества
  • Если заказ отменен.

Открыть спор можно будет в течение 180 дней после совершения платежа или перевода, а рассмотреть её банк обязан не более чем за 30 календарных дней.

Некоторые банки, опрошенные «Коммерсантом», недовольны новым правилом. Они считают, что в итоге всю ответственность за за возврат средств переложат на них, при этом не повысив тарифы за проведение трансакций. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
«Сбербанк» прокачал оплату смартфоном в магазинах на iPhone и Android
Перевод денег между физлицами хотят сильно усложнить
Wildberries вернул скидку за популярный способ оплаты

Рекомендации

Рекомендации

Обои на телефон: близняшки из Atomic Heart
Таксист раскрыл секрет «Яндекса»: чем ярче солнце, тем выше коэффициент
Производительность компьютера в играх падает на 20-30% всего из-за одной настройки
Xiaomi представила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank. Он очень дешёвый, но поразительно уникальный

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4670
Carter_Mayers
LOL, в нынешних реалиях слабо верится в возрат средств, особенно всё что относится к мошенничеству и мошенниках. Ровно тот случай, когда новость звучит хорошо а работать всё будет через одно место)
час назад в 14:16
#
+65
bagdan1978
Тот кто завладел чужими средствами снимает их тут же из банкомата налом.
час назад в 14:18
#
tellurian
+4939
tellurian bagdan1978
Вот и надо ввести время, в течение которого нельзя ничего делать.
Да, не удобно будет, но некий способ успеть написать жалобу.
час назад в 14:41
#
Ckor_30
+664
Ckor_30
Давно бы так👍
53 минуты назад
#