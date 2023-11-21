OZON предупредил о подорожании всех товаров на площадке

Олег

OZON


OZON предупредил о риске значительного подъема цен на товары в случае принятия «закона о маркетплейсах». Об этом пишет РБК.

Ранее мы рассказывали о новом законе, который сейчас проходит этап обсуждения в Госдуме и общественных палатах. Среди прочего, правительство хочет зафиксировать некоторые права и обязанности покупателей и продавцов, которые сейчас не всегда исполняются.

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Представители маркетплейсов раскритиковали инициативу. Главным образом они недовольны запретом смены условий договоров чаще раза в год, а также блокировки личных кабинетов недобросовестных продавцов и ПВЗ.

Замдир OZON Алексей Минаев высказался довольно резко:

«Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять. Первая реакция всех маркетплейсов будет заложить завышенные тарифы сразу на год». 

Аналогичные мысли высказала глава Wildberries — она предложила зафиксировать условия договоров хотя бы на квартал, а не на целый год.

Недоволен OZON и запретом на продажу собственных товаров маркетплейсов:
«Экономика так работает: если кому-то запретить продавать какой-то товар в больших количествах — вырастут цены. Учитывая усилия правительства и Центрального банка, чтобы не допустить роста цен, это понять трудно». 
В целом можно понять следующее: если закон в текущем виде будет принят, товары ощутимо подорожают, поскольку маркетплейсы будут закладывать в цену риски сразу на год вперед. 

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Источник:
РБК
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