Ozon убрал популярный способ входа в аккаунт





Ozon объявил об изменениях в способах авторизации на сайте и в мобильном приложении. С 1 декабря 2023 года будет отключен вход через Apple ID.



Ozon советует пользователям проверить актуальность привязанной к аккаунту электронной почты или номера телефона, иначе войти в личный кабинет не получится.



Ozon ссылается на требования Федерального закона №406, который запрещает авторизацию на российских сайтах с помощью иностранных инструментов. Если вы ранее входили в свой личный кабинет на Ozon только через Apple ID и не привязали к аккаунту почту или телефон, через несколько дней вы не сможете залогиниваться в маркетплейсе привычным способом. Не исключено, что вслед за Ozon вход через Apple ID и прочие иностранные сервисы (например, аккаунт Google) отключат и другие российские площадки.





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