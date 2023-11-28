Ozon убрал популярный способ входа в аккаунт

Александр



Ozon объявил об изменениях в способах авторизации на сайте и в мобильном приложении. С 1 декабря 2023 года будет отключен вход через Apple ID.

Ozon советует пользователям проверить актуальность привязанной к аккаунту электронной почты или номера телефона, иначе войти в личный кабинет не получится.

Ozon ссылается на требования Федерального закона №406, который запрещает авторизацию на российских сайтах с помощью иностранных инструментов. Если вы ранее входили в свой личный кабинет на Ozon только через Apple ID и не привязали к аккаунту почту или телефон, через несколько дней вы не сможете залогиниваться в маркетплейсе привычным способом. Не исключено, что вслед за Ozon вход через Apple ID и прочие иностранные сервисы (например, аккаунт Google) отключат и другие российские площадки.

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Источник:
Hi-Tech Mail.ru
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