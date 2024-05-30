Парень забыл пароль от bitcoin-кошелька. И разбогател благодаря этому





11 лет назад пожелавший остаться неизвестным криптоэнтузиаст приобрёл или намайнил 43,6 биткойна, установил на кошелёк пароль и успешно забыл его. За это время ценность криптовалюты, к которой он потерял доступ, многократно выросла — с 3-4 тысяч долларов до 3 миллионов (около 265 миллионов рублей в пересчёте на наши деньги).



Мужчина в то время он был повёрнут на безопасности и боялся, что кто-нибудь взломает его ноутбук с bitcoin-кошельком, поэтому он воспользовался сервисом Roboform для создания очень сложного пароля из случайных символов. В дальнейшем этот пароль потерялся, а ноутбук вместе с кошельком оставался нетронутым — на тот случай, если всё же получится найти способ восстановить доступ к виртуальным богатствам. И не зря — такой способ в итоге нашёлся.



Владелец кошелька



Гранд посмотрел, когда был создан запароленный кошелёк, и через настройки даты и времени «вернул ноутбук в прошлое». После нескольких попыток ему удалось сгенерировать пароль, который подошёл для разблокировки доступа. 11 лет назад пожелавший остаться неизвестным криптоэнтузиаст приобрёл или намайнил 43,6 биткойна, установил на кошелёк пароль и успешно забыл его. За это время ценность криптовалюты, к которой он потерял доступ, многократно выросла — с 3-4 тысяч долларов до 3 миллионов (около 265 миллионов рублей в пересчёте на наши деньги).Мужчина в то время он был повёрнут на безопасности и боялся, что кто-нибудь взломает его ноутбук с bitcoin-кошельком, поэтому он воспользовался сервисом Roboform для создания очень сложного пароля из случайных символов. В дальнейшем этот пароль потерялся, а ноутбук вместе с кошельком оставался нетронутым — на тот случай, если всё же получится найти способ восстановить доступ к виртуальным богатствам. И не зря — такой способ в итоге нашёлся.Владелец кошелька обратился за помощью к белому хакеру Джо Гранду, который как раз специализируется на таких делах и ранее помог одному человеку подобрать пароль к кошельку, где хранилось крипты на 2 миллиона долларов. Гранд использовал разработанную американскими спецслужбами утилиту для дизассемблинга той версии Roboform, которая использовалась для генерации пароля от кошелька клиента. Это позволило ему изучить код, использовавшийся для генерации паролей, и он выяснил, что пароли генерировались вовсе не случайным образом, а по определённому алгоритму, который зависел от времени.Гранд посмотрел, когда был создан запароленный кошелёк, и через настройки даты и времени «вернул ноутбук в прошлое». После нескольких попыток ему удалось сгенерировать пароль, который подошёл для разблокировки доступа.

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Гранд считает, что им очень повезло. Сколько денег он получил за свою работу, неизвестно, а владелец кошелька говорит, что если бы он не потерял пароль 11 лет назад, то давно продал бы эту криптовалюту и получил бы за неё совсем не те деньги, которых она стоит сейчас. Получается, что именно ошибка, о которой он сожалел все эти годы, помогла ему разбогатеть.