Центробанку не понравилось, что банки нашли лазейку в новых правилах перевода денег по СБП

Александр



С 1 мая вступила в силу норма, позволяющая любому клиенту банков без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн в месяц через СБП. Некоторые банки (например, «Сбербанк») установили собственные лимиты — не более 1 млн рублей в сутки. Формально это соответствует новым правилам, но такие ограничения не понравились Центробанку, и он публично выпустил разъяснение:

«Для бесплатных переводов самому себе не может быть суточных лимитов. Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания как по реквизитам счета, так и через „Систему быстрых платежей“. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт».

В «Сбербанке» пояснили, что лимит на 1 млн рублей в сутки был введён для безопасности клиентов. При этом банк позволяет бесплатно переводить до 30 млн рублей в сутки по полным реквизитам счёта. Изначально подтверждать такие переводы нужно было с помощью биометрии, а сейчас банк убрал такую проверку и смотрит за тем, появляются ли мошеннические действия или нет. В «Сбербанке» также мониторят в целом ситуацию с увеличением лимита переводов через СБП самому себе, опасаясь, что могут появиться новые формы мошенничества.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5801
Вася Вотафаков
#Сбербанк как всегда а#%евший в край … Единственное для чего его держу это оплата ЖКХ. Больше ни на что сервисы #сбера не способны. Конченные категории. Конченные бонусы. Конченная и никчемная кредитка. 💳
35 минут назад
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Вася Вотафаков
+5801
Вася Вотафаков
Когда найду банк с более выгодными условиями оплаты ЖКХ то сразу попрощаюсь с этим днищем. Уже забанил все карты кроме одной. Готовлюсь к переезду. Жаль #Райффайзенбанк отваливается. Раньше все на нем строилось. Надеюсь что ВСЕ закончится раньше и банк 🏦 останется в России.
31 минуту назад
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