Центробанку не понравилось, что банки нашли лазейку в новых правилах перевода денег по СБП

С 1 мая вступила в силу норма, позволяющая любому клиенту банков без комиссии переводить между своими счетами до 30 млн в месяц через СБП. Некоторые банки (например, «Сбербанк») установили собственные лимиты — не более 1 млн рублей в сутки. Формально это соответствует новым правилам, но такие ограничения не понравились Центробанку, и он публично выпустил разъяснение:
«Для бесплатных переводов самому себе не может быть суточных лимитов. Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания как по реквизитам счета, так и через „Систему быстрых платежей“. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт».
В «Сбербанке» пояснили, что лимит на 1 млн рублей в сутки был введён для безопасности клиентов. При этом банк позволяет бесплатно переводить до 30 млн рублей в сутки по полным реквизитам счёта. Изначально подтверждать такие переводы нужно было с помощью биометрии, а сейчас банк убрал такую проверку и смотрит за тем, появляются ли мошеннические действия или нет. В «Сбербанке» также мониторят в целом ситуацию с увеличением лимита переводов через СБП самому себе, опасаясь, что могут появиться новые формы мошенничества.
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