



Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал в своём телеграм-канале пост, в котором высказал недовольство современным миром и использованием в нём передовых технологий. По его мнению, мир стал авторитарным, а главы государств и крупных корпораций используют IT-технологии для установления контроля за гражданами.



Как считает Дуров, опыт Китая показал, что для построения успешной экономики не нужны гражданские и экономические свободы, наоборот — без них даже лучше. Некоторые другие страны взяли это на вооружение и всё чаще прибегают к ограничениям во многих сферах: свобода слова, свобода передвижения, свобода собраний.



Дуров считает, что компании вроде Apple и Google цензурируют контент в интернете, а Visa и Mastercard решают, какие товары можно продавать, а какие нельзя. Смартфоны, по его словам, — отслеживающие устройства, которые мы носим по своему собственному желанию, и которые позволяют корпорациям использовать нашу приватную информацию для таргетирования контента с дешёвым развлечением. Активным и творческим людям всё сложнее применить себя в этом мире, и даже если они запускают стартапы или идут в них работать, то занимаются выпуском контента, ещё сильнее привязывающего пользователей к их устройствам, чтобы те не могли критически мыслить и бороться с тлетворным влиянием гаджетов.



Дуров задаётся вопросом, какими нас запомнят потомки — как тех, кто позволил антиутопии случиться или как тех, кто защищал свободы, за которые боролись предыдущие поколения.







