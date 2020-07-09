Как Apple злоупотребляет своим положением на рынке

Как налог от Apple и Google сказывается на разработчиках приложений

Что можно сделать для исправления ситуации







Владелец Telegram Павел Дуров в своём канале рассказал, как компания Apple уничтожает стартапы и как это можно остановить. В предисловии он рассказал о многочисленных конкурсах для программистов с денежными фондами, которые проводит его компания.По его словам, около половины победителей наших конкурсов — из России, на втором месте по количеству победителей конкурсов Telegram находится Украина, на третьем — Беларусь. На фоне этого успеха 4 года назад они попытались запустить платформы для создателей игр. Таким образом они хотели, чтобы разработчики из Восточной Европы смогли реализовать свои таланты через создание сервисов для международной аудитории месенджера.Дуров сообщил, что реализации этого плана помешала Apple. Компания запретила запуск игровой платформы, ссылаясь на собственные правила. После этого разработчикам Telegram пришлось убирать уже созданный нами каталог игр для платформы. В противном случае купертиновцы угрожали удалить мессенджер из App Store.Apple запретила наш каталог игр по той же причине, почему она запрещает установку любых приложений на iPhone вне своего магазина приложений AppStore. Дело в том, что Apple, пользуясь монопольным положением, требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг. Цифровые услуги – это, например, плата за сами приложения или премиальные возможности в них. Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone.Разработчики приложений тратят значительные ресурсы на создание, поддержание и продвижение своих проектов. Они жестко конкурируют между собой и несут огромные риски. Apple же не вкладывает в создание сторонних приложений на своей платформе практически никаких средств и не рискует ничем, зато гарантированно получает 30% от их оборота. Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google.У создателей приложений остается лишь две трети заработанных ими средств для оплаты зарплат, хостинга, маркетинга, лицензий, государственных налогов. Часто этого оказывается недостаточно для покрытия всех расходов, а дальнейшее повышение цены для пользователей невозможно в силу снижения спроса. Те проекты, которым удается оставаться прибыльными несмотря на 30%-ный сбор, почти всегда приносят меньше чистого дохода собственным создателям, чем дуополии Apple и Google.Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя. В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих оффшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания. Средства, которые могли бы позволить стартапам продолжать совершенствовать свои продукты и радовать пользователей, складируются на балансе Apple и Google.Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса, когда целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным только в условиях отсутствия конкуренции.Никогда прежде разработчики цифровых сервисов не были настолько бесправны и зависимы. Даже в эпоху полной гегемонии Microsoft на рынке операционных систем в 90х разработчики приложений могли свободно распространять свои программы для Windows, не платя процент от своих заработков Microsoft. В эпоху расцвета веб-сервисов в нулевые годы разработчики могли свободно монетизировать свои сайты, также не платя отчислений создателям веб-браузеров.Сегодня же, уже более 10 лет мы живем в парадоксальной ситуации, когда две компании Кремниевой долины полностью контролируют то, какие приложения могут устанавливать на свои телефоны миллиарды пользователей по всему миру. И если Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, то Apple не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы, созданной для одной цели — сбора 30%, который в конечном итоге платят либо пользователи, либо разработчики.При этом Apple и Google обязаны своим монопольным положением на рынке именно авторам сторонних приложений для их платформ. Попытки Microsoft и других компаний популяризовать собственные операционные системы для смартфонов завершились неудачей потому, что для iPhone и Android сторонние разработчики уже создали множество приложений, которые привлекают потребителей и заставляют их выбирать именно эти смартфоны. То есть Apple эксплуатирует разработчиков приложений дважды — в качестве бесплатной рабочей силы для создания конкурентного преимущества своим смартфонам, — и в качестве источника сверхприбыли через отъем 30% от продажи их сервисов.Не так давно Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование в отношении этих злоупотреблений положением на рынке Apple. Это позитивный шаг. Мы планируем участвовать в этих дискуссиях с регуляторами в ЕС и других крупных юрисдикциях, чтобы защищать интересы пользователей и разработчиков приложений для смартфонов.Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера: если говорить о предустановке, на месте национальных государств я бы старался обязать Apple как минимум предустанавливать собственные — альтернативные — магазины приложений, которые позволяли бы местным разработчикам не отправлять 30% от своего оборота в Калифорнию. Это было бы более эффективной мерой поддержки локального IT, чем обсуждаемый в ряде стран ЕС цифровой налог. Прежде чем пытаться наложить 3%-ный цифровой налог на корпорации, государствам следует сначала самим перестать платить 30%-ный "цифровой налог" в бюджет Apple и Google.Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры.На многие стартапы подобное изменение окажет более позитивный эффект, чем любые налоговые послабления. Если этого не произойдет, капитализации Apple, которая уже превысила полтора триллиона долларов, продолжит рост, в то время как разработчики из России, Украины, Беларуси и других стран продолжат продавать свои низко-маржинальные стартапы за небольшие для гигантов Кремниевой долины суммы. Пользователи продолжат платить за приложения на 30% больше, либо довольствоваться менее качественными сервисами. А правительства будут продолжать недоумевать, почему, несмотря на комфортный налоговый режим и обилие талантов, в их странах не возникает полноценных аналоговКремниевой долины.Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача. На службе у корпораций — тысячи лоббистов, юристов и PR-агентов. Их бюджеты неограниченны. В то же время, разработчики приложений разрозненны и напуганы, так как судьба их проектов полностью зависит от благосклонности Apple и Google. Но мы считаем, что время для страха прошло. Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации — пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса.