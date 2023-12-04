Обои на телефон: большая предпраздничная подборка

Георгий
Начинаем готовится к праздникам и создаем уютную атмосферу. Гаджеты — не исключение. На домашние экраны можно добавить немножко праздничного настроения с помощью обоев из этого выпуска.

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Часть 1

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Часть 2

Обои

Обои

Обои

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои
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