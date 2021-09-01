



Сайт 9to5Google показал, как изменится магазин приложений Play Маркет на Android-смартфонах в ближайшее время. Изменения были найдены в APK-файле Play Маркета и пока не активированы.



Интерфейс Play Маркета выполнен в соответствии с языком дизайна Material и поддерживает динамическое изменение цветов (например, в строке поиска). Разработчики приложений и игр смогут адаптировать страницы своих продуктов под собственные темы оформления в зависимости от акцентных цветов, используемых в приложении.







Строка поиска теперь закруглена по бокам, поэтому круглая аватарка пользователя вписывается в неё более гармонично. Нижний бар с кнопками вкладок стал существенно выше, а иконки на нём меняют цвет в соответствии с выбранной в системе цветовой схемой. В настройках появилась опция, позволяющая отправлять в Google отзывы о работе Play Маркета. В разделе управления приложениями появились чекбоксы, позволяющие выбрать несколько приложений, которые нужно обновить или удалить (или все сразу).



Скорее всего, Google активирует эти изменения после выпуска Android 12, релиз которого запланирован на осень. Не исключено, что некоторые элементы дизайна будут доступны только смартфонам с новой версией Android.







