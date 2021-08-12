





Компания Google встраивает в каждую новую версию Android пасхалку — игру или анимацию, которую можно найти, только если знать где искать. Android 12 не стал исключением, причём пасхалка появилась в нём лишь с выпуском четвёртой бета-версии.Как и прежде, чтобы открыть пасхалку, нужно зайти в настройки Android, перейти в раздел с информацией об устройстве и несколько раз нажать на версию операционной системы. После этого запустятся стрелочные часы, причём цвет их стрелок зависит от основных цветов обоев. Если установить время ровно на полдень (или полночь), появится число 12 в окружении пузырьков.Android 12 же близок к финальной стадии, все ключевые изменения уже добавлены и сейчас проходят интенсивное тестирование. В четвёртой бета-версии обновления нововведений почти нет. Android 12 будет отличаться от предыдущих версий Android в том числе визуально. Например, акцентные цвета в интерфейсе операционной системы и приложений зависят от обоев и автоматически меняются при смене фонового изображения на рабочем столе.