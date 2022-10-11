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Подписка на кино и сериалы в России окончательно становится пустой тратой денег

Олег

Кино


В онлайн-кинотеатрах стремительно сокращается количество фильмов и сериалов. Об этом сообщает РБК.

Согласно источнику, аналитическое агенство TelecomDaily провело исследование контента российских онлайн-кинотеатров. Результаты довольно удручающие: в среднем ассортимент сервисов сократился от 5 до 42 процентов.

Напомним, что 1 марта 2022 года кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures отказались выпускать свои новые фильмы в российский прокат. Это коснулось как кинотеатров, так и онлайн-стриминг-сервисов. Чуть позже аналогичные решения приняли студии Paramount Pictures и Universal. В результате российские зрители в один момент лишились практически всех голливудских новинок.

Но проблема не только в этом. Как пишет РБК, сами онлайн-кинотеатры признают, что постепенно у них истекают лицензии на показ старых фильмов и сериалов (хотя и отрицают какие-либо проблемы с ассортиментом). Так, чуть раньше из каталогов уже пропали «Друзья», «Интерстеллар», «1+1», «Властелин колец» и «Маска».

По данным TelecomDaily, более всего сократилась библиотека у «ИВИ» (старое название — ivi). За прошедшие полгода количество фильмов в нем сократилось на 42%, с около 14 700 наименований до приблизительно 8 500. Год назад у ivi тоже было гораздо больше контента — примерно 12 600 наименований.

На втором месте по «усыханию» каталога находится KION. Специалисты TelecoDaily утверждают, что сервис, прежде показывавший лишь прирост ассортимента, теперь потерял около 11% наименований: их количество сократилось с 11 300 в марте до 10 100 к сентябрю.

Существенно сократились библиотеки сервисов Okko (на 5%) и «Кинопоиск» (минус 600 наименований). Единственным сервисом, который «прирос» новыми картинами, стал Wink — TelecomDaily насчитал в нем 10 300 наименований против 9 600 прошедшей весной. Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин объяснил рост количества контента у сервиса так: сервси взял курс «на максимальное расширение предложения фильмов и сериалов от различных производителей из разных стран мира».

Основная доля этих «усыханий» приходится на голливудскую продукцию — среднее снижение количества картин в российских онлайн-кинотеатрах превышает 50%. При этом отмечается, что формально права на показ отдельных старых фильмов у некоторых сервисов уже истекли, но картины всё равно сохраняются в каталоге. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

Disney
+171
Disney
Очень печально((
11 октября 2022 в 12:28
#
Tigrolik
+525
Tigrolik
Ну мы опять понемного стали пиратки качать. Посмотрим еще месяцок другой и наверное отключим подписку на кинопоиск.
11 октября 2022 в 12:58
#
Seagull
–463
Seagull Tigrolik
Зачем что то качать? Спокойно можно смотреть просто он-лайн, zona, filmix и тп
11 октября 2022 в 20:13
#
Tigrolik
+525
Tigrolik Seagull
Онлайн пиратские сервисы глючат при трансляции на телевизор из-за того, что пытаются встраивать рекламу. Приходится по старинке скачивать. И тогда можно спокойно смотреть на телевизоре, используя компьютер как медиасервер через вай-фай подключение. Да и гораздо удобней по факту, чем онлайн пиратки.
12 октября 2022 в 05:46
#
Вася Вотафаков
+5358
Вася Вотафаков
Сериал Мост смотрю. Российский. Норм 😁👍
11 октября 2022 в 13:01
#
Hello!
+552
Hello!
На почту предложение от ИВИ только что пришло. ИВИ + Амедиатекс за 3200 в год. Нормальная цена на сегодня?
11 октября 2022 в 14:03
#
+4417
Carter_Mayers Hello!
Кинопоиск предлагает тоже самое, до ноября месяца кажется по такой же цене. А там уже можно выбрать, какой сервис больше нравится, цена нормальная вполне. Выходит намного дешевле, чем помесячно оплачивать
11 октября 2022 в 14:31
#
Volnorez Uraganov
+22
Volnorez Uraganov
никогда не пользовался этими платными сервисами, сижу давно на hdrezka смотрю что хочу и когда хочу
11 октября 2022 в 14:03
#
Volnorez Uraganov
+22
Volnorez Uraganov tellurian
Да собственно на всех вообще — айпад про11м1, айпад мини5 , айфон13 промакс, макбук про 13 м1 , сяоми ми бокс 4к,
11 октября 2022 в 16:49
#
Volnorez Uraganov
+22
Volnorez Uraganov tellurian
Забыл уточнить на устройствах эппл смотрю hdreka в браузере , если просто смотреть то в сафари, если надо записать фильм то в aloha браузере , там свой плеер , когда нажимаешь смотреть на полный экран то внизу справа появляется кнопка записи
11 октября 2022 в 16:53
#
Seagull
–463
Seagull tellurian
Обычно смотрят на тв, покупают приставку типа mi tv stick или mi tv box и забывают навсегда про всякие подписки, просто включил и смотришь
11 октября 2022 в 20:14
#
0
woofeer
В Тинькофф, Яндекс плюс мульти за 2500 на год. На 4-х пользователей можно еще разделить.
11 октября 2022 в 14:57
#
0
woofeer woofeer
А в Яндекс музыке плюс мульти вообще предлагают за 1990₽🤣🤣
11 октября 2022 в 15:07
#
+322
Geek
Кино онлайн , наше всё:) Никогда не пользовался этими сервисами.
11 октября 2022 в 15:00
#
Влад Соло
+531
Влад Соло
Еще одно доказательство, что Россия снимает 💩, на которое ходят единицы. Все на нелюбимом западе держится.
11 октября 2022 в 18:29
#
+906
Permyak
Вот бы цены так сокращались как число фильмов…
11 октября 2022 в 21:33
#
–268
xtcxtc
странно что только сейчас )) я думал когда торренты появились , подписки уже не нужны))
12 октября 2022 в 07:27
#