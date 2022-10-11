Подписка на кино и сериалы в России окончательно становится пустой тратой денег



В онлайн-кинотеатрах стремительно сокращается количество фильмов и сериалов. Об этом сообщает РБК.



Согласно источнику, аналитическое агенство TelecomDaily провело исследование контента российских онлайн-кинотеатров. Результаты довольно удручающие: в среднем ассортимент сервисов сократился от 5 до 42 процентов.



Напомним, что 1 марта 2022 года кинокомпании Disney, Warner Bros. и Sony Pictures отказались выпускать свои новые фильмы в российский прокат. Это коснулось как кинотеатров, так и онлайн-стриминг-сервисов. Чуть позже аналогичные решения приняли студии Paramount Pictures и Universal. В результате российские зрители в один момент лишились практически всех голливудских новинок.



Но проблема не только в этом. Как пишет РБК, сами онлайн-кинотеатры признают, что постепенно у них истекают лицензии на показ старых фильмов и сериалов (хотя и отрицают какие-либо проблемы с ассортиментом). Так, чуть раньше из каталогов уже пропали «Друзья», «Интерстеллар», «1+1», «Властелин колец» и «Маска».



По данным TelecomDaily, более всего сократилась библиотека у «ИВИ» (старое название — ivi). За прошедшие полгода количество фильмов в нем сократилось на 42%, с около 14 700 наименований до приблизительно 8 500. Год назад у ivi тоже было гораздо больше контента — примерно 12 600 наименований.



На втором месте по «усыханию» каталога находится KION. Специалисты TelecoDaily утверждают, что сервис, прежде показывавший лишь прирост ассортимента, теперь потерял около 11% наименований: их количество сократилось с 11 300 в марте до 10 100 к сентябрю.



Существенно сократились библиотеки сервисов Okko (на 5%) и «Кинопоиск» (минус 600 наименований). Единственным сервисом, который «прирос» новыми картинами, стал Wink — TelecomDaily насчитал в нем 10 300 наименований против 9 600 прошедшей весной. Директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин объяснил рост количества контента у сервиса так: сервси взял курс «на максимальное расширение предложения фильмов и сериалов от различных производителей из разных стран мира».



Основная доля этих «усыханий» приходится на голливудскую продукцию — среднее снижение количества картин в российских онлайн-кинотеатрах превышает 50%. При этом отмечается, что формально права на показ отдельных старых фильмов у некоторых сервисов уже истекли, но картины всё равно сохраняются в каталоге.