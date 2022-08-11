iPhone 14 Pro Утечки

Похоже, iPhone 14 Pro огорчит покупателей

Олег

iPhone 14 Pro


Компания Apple существенно поднимет цену на будущие смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайды.

Согласно источнику, известный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл новые детали относительно будущей линейки iPhone 14. Ранее сообщалось, что ценник на базовый iPhone 14 останется на прежнем уровне, но вот с Pro-моделями всё будет не так.

По словам Куо, Apple собирается поднять стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Повышение существенное — инсайдер прогнозирует цифры на уровне 10-15%. Напомним, что iPhone 13 Pro стоит $999 и выше, а iPhone 13 Pro Max — $1099 и выше.

Если предположить, что сбудется худший прогноз и ценники увеличатся на 15%, то мы можем увидеть iPhone 14 Pro за $1149 и iPhone 14 Pro Max за условные $1249 — это существенное повышение цены на фоне мирового финансового кризиса и снижения интереса к покупке новой электроники.

Ранее мы рассказали, стоит ли россиянам вообще покупать iPhone в 2022 году. Кроме того, мы подробно описали плюсы и минусы покупки MacBook в странах ближнего зарубежья — у этого процесса есть очевидные выгоды. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–3
avgur011
Пусть сама их покупает
52 минуты назад
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S.T.A.L.K.E.R.
+555
S.T.A.L.K.E.R.
Походу редакция уже не знает из чего бы ещё новость высосать и как её в статью превратить 😂😂😂
36 минут назад
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