Похоже, iPhone 14 Pro огорчит покупателей

Компания Apple существенно поднимет цену на будущие смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайды.
Согласно источнику, известный аналитик Минг-Чи Куо раскрыл новые детали относительно будущей линейки iPhone 14. Ранее сообщалось, что ценник на базовый iPhone 14 останется на прежнем уровне, но вот с Pro-моделями всё будет не так.
По словам Куо, Apple собирается поднять стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Повышение существенное — инсайдер прогнозирует цифры на уровне 10-15%. Напомним, что iPhone 13 Pro стоит $999 и выше, а iPhone 13 Pro Max — $1099 и выше.
Если предположить, что сбудется худший прогноз и ценники увеличатся на 15%, то мы можем увидеть iPhone 14 Pro за $1149 и iPhone 14 Pro Max за условные $1249 — это существенное повышение цены на фоне мирового финансового кризиса и снижения интереса к покупке новой электроники.
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