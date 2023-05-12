Похоже, самые большие iPhone в истории смогут попробовать не все

Олег

iPhone 14

Фото: MacRumors

Компания Apple сделает увеличенную диагональ будущих iPhone эксклюзивом для самой дорогой линейки. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что последние инсайды предсказывают будущим iPhone увеличенную диагональ дисплеев. Если верить утечкам, то Apple собирается сделать самые большие iPhone в истории компании: 6,3 дюйма и 6,9 дюйма вместо 6,1 и 6,7 соответственно. Однако попробовать в деле новые «лопаты» смогут не все.

Последний инсайд от Росса Янга дает новые подробности относительно планов Apple. Согласно ему, увеличенные дисплеи получат лишь iPhone 16-й линейки, то есть модели 2024 года. Кроме того, Apple может сделать эту фишку эксклюзивом для айфонов серии Pro — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Базовые версии останутся со старыми параметрами: iPhone 16 с экраном 6,1 дюйма, а iPhone 16 Plus — 6,7 дюйма.

Росс Янг утверждает, что больше подробностей будет озвучено 23 мая. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+5061
tellurian
6,9 дюйма и 6,3 дюйма вместо 6,1 и 6,7 соответственно (с)
Поправьте пожалуйста
Вчера в 20:39
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