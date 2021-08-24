Базу данных клиентов компании Oriflame выставили на продажу на хакерском ресурсе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Согласно источнику, на «теневой» площадке RaidForums обнаружена база данных клиентов Oriflame. Она состоит из более чем 1,3 миллионов отсканированных паспортов российских граждан. Сама компания сообщила, что 31 июля и 1 августа она подверглась нескольким кибератакам, которые привели к тому, что посторонние получили доступ к внутренним документам фирмы.
Oriflame заверяет, что номера телефонов, банковских карт и счетов и пароли не были слиты и находятся в безопасности. Однако даже сканы паспортов могут использоваться против их владельцев — за небольшое вознаграждение безответственные микрофинансовые организации могут выдать займы мошенникам по одному только скану неизвестного человека. Кроме того, их могут использовать для регистрации в различных онлайн-сервисах или для покупки SIM-карт на подставные лица — в таком случае ничего не подозревающий владелец паспорта рискует стать участником уголовного дела.
Ранее тот же продавец на RaidForums выкладывал базу пользователей из Грузии и Казахстана, параллельно сообщив, что у него есть похожие архивы клиентов Oriflame из 14 стран мира. Эксперты по кибербезопасности считают, что атаки производились из другой страны, а сама компания «погорела» на уязвимостях корпоративного сайта. Они предполагают, что Oriflame отказалась выкупать у хакеров свои базы во время шантажа, поэтому архивы разместили в свободной продаже.
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