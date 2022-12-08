iOS iPhone Apple

Покупка iPhone станет еще более оправдана в 2023 году

Олег

iPhone


Компания Apple анонсировала несколько будущих функций, которые планируется запустить в 2023 году. Подробности собрали в MacRumors.

Ранее мы уже рассказали о нескольких нововведениях касательно iCloud — Apple собирается ввести сквозное шифрование для еще большего количества данных в облаке. Но это не всё: iPhone станет еще более безопасным устройством еще в двух областях.

  • Во-первых, переписка в iMessage получит атрибут безопасности — проверка ключа шифрования. Это значит, что оба собеседника смогут в любой момент проверить совпадение контактного ключа, чтобы убедиться в защищенности канала. Кроме того, каждый из участников диалога моментально получит оповещение, если в разговор попытается встроиться третье устройство — например хакер, желающий незаметно прочесть ваш диалог.
iPhone
  • Во-вторых, Apple позволит использовать сторонние физические ключи безопасности для защиты своего Apple ID. Эта возможность будет усиливать защиту при использовании двухфакторной аутентификации — система будет требовать физический ключ вместо одноразового кода из СМС или push-уведомления.

Традиционно iPhone и iOS считаются более защищенными, чем смартфоны на Android. Перечисленные нововведения еще раз подтвердят этот тезис и сделают покупку iPhone еще более оправданной для тех, кто заботится о безопасности своих данных. 

Ранее мы рассказали о решении Apple относительно своей скандальной функции поиска противозаконных фото в медиатеке пользователей iCloud. 

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple скоро начнёт лучше защищать ваши данные в iCloud
В вашей Медиатеке iCloud появились чужие фото? Не удивляйтесь
Стало известно, что именно Apple знает о владельце iPhone. Анонимности нет и в помине
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин
Во сколько выйдет iOS 16 в разных городах России
В сети «всплыла» база пользователей «ВКонтакте». Там есть даже закрытые профили

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу