Покупка iPhone станет еще более оправдана в 2023 году

Компания Apple анонсировала несколько будущих функций, которые планируется запустить в 2023 году. Подробности собрали в MacRumors.
Ранее мы уже рассказали о нескольких нововведениях касательно iCloud — Apple собирается ввести сквозное шифрование для еще большего количества данных в облаке. Но это не всё: iPhone станет еще более безопасным устройством еще в двух областях.
- Во-первых, переписка в iMessage получит атрибут безопасности — проверка ключа шифрования. Это значит, что оба собеседника смогут в любой момент проверить совпадение контактного ключа, чтобы убедиться в защищенности канала. Кроме того, каждый из участников диалога моментально получит оповещение, если в разговор попытается встроиться третье устройство — например хакер, желающий незаметно прочесть ваш диалог.
- Во-вторых, Apple позволит использовать сторонние физические ключи безопасности для защиты своего Apple ID. Эта возможность будет усиливать защиту при использовании двухфакторной аутентификации — система будет требовать физический ключ вместо одноразового кода из СМС или push-уведомления.
Традиционно iPhone и iOS считаются более защищенными, чем смартфоны на Android. Перечисленные нововведения еще раз подтвердят этот тезис и сделают покупку iPhone еще более оправданной для тех, кто заботится о безопасности своих данных.
Ранее мы рассказали о решении Apple относительно своей скандальной функции поиска противозаконных фото в медиатеке пользователей iCloud.