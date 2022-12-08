Apple iCloud CSAM

Apple официально раскрыла, будет ли ковыряться в наших фото и видео в iCloud

Олег

iCloud

Компания Apple официально объявила об отказе от своих планов по обнаружению CSAM-материалов в iCloud. Об этом с пояснениями пишет MacRumors.

Напомним, что ранее Apple проявила инициативу и начала внедрять и тестировать собственную систему обнаружения фото и видео с сексуальной эксплуатацией детей и несовершеннолетних (CSAM). Для этого специальные алгоритмы (а далее и обученные работники), сканировали и отсматривали сомнительные медиаматериалы в облачном хранилище пользователей. Эта новость вызвала большой резонанс — хронологию этой истории можно проследить у нас по тегу CSAM по ссылке или в верхней части новости.

На какое-то время тема затихла, но теперь Apple решила её поднять. Она заявила, что полностью отказывается от поиска CSAM в личных фото и видео пользователей iCloud.

«После обширных консультаций … мы решили не продвигаться вперед с нашим ранее предложенным инструментом обнаружения CSAM в фотографиях iCloud. Дети могут быть защищены без компаний, просматривающих личные данные, и мы будем продолжать работать с правительствами, защитниками прав детей и другими компаниями, чтобы помочь защитить молодых людей, сохранить их право на неприкосновенность частной жизни и сделать Интернет более безопасным местом для детей и для всех нас», — цитата Apple. 

Некоторые критики ранее утверждали, что функция поиска CSAM-фото создала бы бэкдор в устройствах, и его могли бы использовать власти и спецслужбы для слежки за пользователями. Но, пожалуй, одной из серьезнейших проблем были нередкие ложные срабатывания этой функции, а также «подстава», когда злоумышленник намеренно добавлял бы компрометирующие материалы в аккаунт своего оппонента, чтобы его заблокировали.

Ранее мы рассказали о странном глюке iCloud — в облачной медиатеке некоторых пользователей временно появлялись чужие фото и видео, а его собственные оказывались испорчены. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Стало известно, что именно Apple знает о владельце iPhone. Анонимности нет и в помине
Apple представила новую веб-версию iCloud. Это самый масштабный апдейт сервиса
Apple скоро начнёт лучше защищать ваши данные в iCloud
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин
Во сколько выйдет iOS 16 в разных городах России
В сети «всплыла» база пользователей «ВКонтакте». Там есть даже закрытые профили

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Volnorez Uraganov
+61
Volnorez Uraganov
Ой да ладно не будут мол они смотреть ,что люди скидывают к ним в хранилище))), собственно ради этого все эти хранилища и созданы что б смотреть что народ туда скидывает
Сегодня в 10:26
#
Купить рекламу