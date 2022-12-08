Apple официально раскрыла, будет ли ковыряться в наших фото и видео в iCloud





Компания Apple официально объявила об отказе от своих планов по обнаружению CSAM-материалов в iCloud. Об этом с пояснениями пишет MacRumors.



Напомним, что ранее Apple проявила инициативу и начала внедрять и тестировать собственную систему обнаружения фото и видео с сексуальной эксплуатацией детей и несовершеннолетних (CSAM). Для этого специальные алгоритмы (а далее и обученные работники), сканировали и отсматривали сомнительные медиаматериалы в облачном хранилище пользователей. Эта новость вызвала большой резонанс — хронологию этой истории можно проследить у нас по тегу CSAM по ссылке или в верхней части новости.



На какое-то время тема затихла, но теперь Apple решила её поднять. Она заявила, что полностью отказывается от поиска CSAM в личных фото и видео пользователей iCloud.





«После обширных консультаций … мы решили не продвигаться вперед с нашим ранее предложенным инструментом обнаружения CSAM в фотографиях iCloud. Дети могут быть защищены без компаний, просматривающих личные данные, и мы будем продолжать работать с правительствами, защитниками прав детей и другими компаниями, чтобы помочь защитить молодых людей, сохранить их право на неприкосновенность частной жизни и сделать Интернет более безопасным местом для детей и для всех нас», — цитата Apple.



Некоторые критики ранее утверждали, что функция поиска CSAM-фото создала бы бэкдор в устройствах, и его могли бы использовать власти и спецслужбы для слежки за пользователями. Но, пожалуй, одной из серьезнейших проблем были нередкие ложные срабатывания этой функции, а также «подстава», когда злоумышленник намеренно добавлял бы компрометирующие материалы в аккаунт своего оппонента, чтобы его заблокировали.



Ранее мы Некоторые критики ранее утверждали, что функция поиска CSAM-фото создала бы бэкдор в устройствах, и его могли бы использовать власти и спецслужбы для слежки за пользователями. Но, пожалуй, одной из серьезнейших проблем были нередкие ложные срабатывания этой функции, а также «подстава», когда злоумышленник намеренно добавлял бы компрометирующие материалы в аккаунт своего оппонента, чтобы его заблокировали.Ранее мы рассказали о странном глюке iCloud — в облачной медиатеке некоторых пользователей временно появлялись чужие фото и видео, а его собственные оказывались испорчены.