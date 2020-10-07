Škoda

Чешский автогигант Škoda разрабатывает приложение Sound Analyzer. С его помощью смартфон может анализировать издаваемые автомобилем звуки и диагностировать неисправности.

В работе Sound Analyzer используется система искусственного интеллекта. Именно она отвечает за анализ звуков, которые исходят от двигателя, тормозов, колёс и других механизмов. Предполагается, что по характеру звучания можно довольно точно определить не только существующие неполадки, но и проблемы, которые только начинают возникать и ещё никак себя не проявляют.

Инженеры Škoda работают над приложением Sound Analyzer с июня 2019, то есть более года и тестируют его на различных моделях автомобилей в 14 разных странах, в том числе в России. В этом проекте задействовано 245 автомобильных дилеров, которые предоставляют свои ресурсы и делятся накопленным опытом.

В настоящее время приложение Sound Analyzer может распознавать по звукам и шумам около десятка шаблонов различных поломок и неисправностей, причём точность распознавания достигает 90%. В эти шаблоны входят проблемы с рулевым управлением, компрессором кондиционера и сцеплением в коробке передач. Со временем возможности приложения будут расширяться.

Škoda указывает, что Sound Analyzer можно будет использовать на любом смартфоне, однако наиболее достоверные показатели диагностики получаются на аппаратах, оснащённых хорошим микрофоном и качественным звуковым трактом, который обеспечивает минимум искажений. Дата выпуска этого приложения не называется. Также неизвестно, на каких условиях будет предоставляться доступ к нему и обладатели автомобилей каких марок смогут им пользоваться (только Škoda или оно будет универсальным).



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