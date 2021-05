Реддиторы собрались купить собственный остров, чтобы организовать на нём отдельное государство со своими законами. Эта идея зародилась ещё в 2010 году, когда пользователь u/matude открыл раздел r/RedditIsland. Тогда инициаторы проекта хотели построить тропический курорт с монастырём, баром и скуба-дайвингом, где могли бы временно проживать пользователи Reddit. Они даже нашли застройщика и разработали план, но проект был заброшен из-за большого количества противоречащих друг другу предложений.



В начале мая 2021 проект возродился в новом разделе r/Reddit_Island. Всего за пять дней этот сабреддит набрал 26 тысяч подписчиков — в четыре раза больше, чем его предшественник за десять с лишним лет. Сейчас в этом разделе в основном публикуют мемы, высмеивающие идею покупки острова и создания государства. Там же пользователи начали подбирать реально существующий остров среди тех, что выставлены на продажу, и придумывают специфичные законы и правила.







Предлагается назвать новое государство Мемлэндом, использовать в качестве платёжного средства детальки LEGO, установить часовой пояс GMT +4:20, ежегодно отмечать дату релиза «Шрека» и день рождения Киану Ривза, открыть музей мемов, выбрать в качестве государственного гимна песню Рика Эстли Never Gonna Give You Up, запретить огнестрельное оружие, но разрешить биты, мечи и луки. Под запрет также попадут TikTok и Fortnite.







Самая главная проблема — где взять деньги на покупку острова и как распределить затраты. Один из предложенных вариантов — привлечь к этому проекту Илона Маска, который любит финансировать разные странные и сомнительные затеи. Он вполне мог бы стать президентом нового государства, к тому же подобных регалий у него уже немало.



Модераторы r/Reddit_Island уточнили, что покупка острова в складчину вполне осуществима, однако организовать на нём отдельное государство не получится, поэтому всем жителям и гостям придётся подчиняться законодательству той страны, на территории которой находится этот остров. Если этот проект будет реализован (а вероятность этого высока), все желающие смогут приезжать на остров и отдыхать или работать там.