Компания Niantic объявил а о неприятных изменениях. Начиная с середины октября 2020 года игра Pokemon Go лишится поддержки Android 5, iOS 10 и 11, а также перестанет работать на iPhone 5s и 6, даже если на них установлена более свежая версия операционной системы.Даже если не обновлять игру на старых смартфонах, в какой-то момент она всё равно перестанет запускаться. Обойти это ограничение будет невозможно, потребуется обновлять смартфон, а если это невозможно — покупать новое устройство, иначе игру не запустить. Niantic отдельно отмечает, что не будет оказывать техническую поддержку тем игрокам, которые обнаружат способ запускать игру на несовместимых устройствах.Niantic не объясняет, с чем связан отказ от поддержки старых моделей iPhone и устаревших версий Android и iOS, но можно предположить, что в игре появятся элементы, которым требуются ресурсы, отсутствующие на неактуальных платформах. И хотя в Pokemon Go можно отключить дополненную реальность, некоторые элементы всё равно реализованы сложнее, чем в обычных играх (например, отображение карты с реально существующими объектами).В сентябре в Pokemon Go проводится очередной ивент, на этот раз связанный с мегаэволюциями покемонов. Покемоны, получившие мегаэволюцию, становятся значительно сильнее и могут усиливать покемонов других игроков при боях на аренах.