Компания Niantic отменила мероприятие Community Day, которое проводится раз в месяц в определённый день и позволяет в течение трёх часов ловить покемонов определённого типа в огромном количестве. В марте оно должно было проходить 15 числа.
Niantic не объяснила причины отмены этого мероприятия, но очевидно, что решение было вызвано риском заражения коронавирусом COVID-2019. На Community Day игроки обычно собираются вместе в каком-либо месте (например, в парке), гуляют, общаются, а затем обмениваются наловленными покемонами, чтобы получить шанс улучшить неудачные экземпляры. Такое общение при большом скоплении людей может быть небезопасным.
В качестве извинения за отмену Community Day компания Niantic предоставила 99-процентную скидку на покупку 30 приманок, которые увеличивают появление покемонов в том месте, где находится игрок (даже если он сидит дома и не выходит на улицу). Время действия каждой приманки было продлено с 30 минут до 1 часа.
В течение неопределённого срока также будут действовать другие бонусы, которые должны уменьшить пребывание игроков на улице. Например, из покестопов теперь намного чаще выпадают подарки, которые можно отправлять друзьям, а относительно редкие покемоны стали чаще встречаться в дикой природе, но для их поимки нет необходимости выходить из дома. Кроме того, дистанция, которую необходимо пройти, чтобы из яйца вылупился новый покемон, сокращена в два раза. Правда, некоторые игроки из-за этого, наоборот, будут гулять больше, поскольку появление редких покемонов из яиц значительно упростилось. Инкубаторы позволяют ещё сильнее сократить эту дистанцию.
Игра Pokemon Go изначально запускалась с совершенно иной целью — заставить игроков как можно больше гулять по улице и взаимодействовать друг с другом в реальной жизни как индивидуально, так и на массовых мероприятиях, вроде Community Day.
Купить 30 приманок за 1 игровую монету можно только один раз, а остальные бонусы будут действовать до тех пор, пока Niantic не отменит их (когда это случится, неизвестно).
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