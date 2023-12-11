Пользователям «ВКонтакте» стали доступны сервисы для развития речи и мышления у детей, планирования времени и путешествий

Александр


Соцсеть «ВКонтакте» объявила победителей грантового конкурса VK Fresh Code 2023: 5 млн рублей разделили проекты в сфере образования, туризма и здоровья. Соцсеть продолжает привлекать разработчиков к созданию сервисов на открытой платформе VK Mini Apps.

В конкурсе VK Fresh Code могли участвовать как отдельные разработчики, так и команды — всего подали заявки 129 команд. Жюри выбрало 25 лучших сервисов. Среди них организатор процесса обучения, помощник в путешествиях по городам России, мини-приложения для тайм-менеджмента и для тех, кто хочет бросить курить. Несколько сервисов-победителей:

«Собери город» — позволяет изучать крупнейшие города России и планировать маршруты для прогулок
«Детям» для заучивания букв, цифр и слов
«Аквалоггер» для отслеживания уровня жидкости в организме
«Тайпинг» для тренировки навыков печати
«Гитарный тюнер» для настройки гитары
«Менеджер подписок» для управления платными подписками
«Журнал настроения» для того, чтобы отслеживать самочувствие
«Нейротаро» с гороскопом от искусственного интеллекта

К оценке и награждению присоединились победители прошлых конкурсов: основатель студии LunaApps Семён Глушков и независимый разработчик, победитель нескольких хакатонов по программированию Денис Пешехонов. Они обсудили с участниками VK Fresh Code, как развиваются сервисы после победы. Ведущими выступили основатель онлайн-университета по фронтенд-разработке Result University, IT-блогер Владилен Минин и руководитель DevRel-направления платформы VK Mini Apps Дмитрий Задохин.

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Комментарии

+130
Ivan Ivanov
Так хочется, чтобы ВК быстрее развивался. Даже из обыкновенных меркантильных соображений. Чтобы народ с известной запрещенной площадки, на которой все продолжают оставаться, начал перебираться в ВК и можно было бы работать с аудиторией требующегося уровня. Но глядя на описываемые достижения становится понятно, что этого может никогда не произойти. Не в нашей жизни. А по тому, как там работает поддержка даже с конструктивными предложениями, вообще теряешь веру в будущее.
2 часа назад в 20:05
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