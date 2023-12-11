Пользователям «ВКонтакте» стали доступны сервисы для развития речи и мышления у детей, планирования времени и путешествий

Соцсеть «ВКонтакте» объявила победителей грантового конкурса VK Fresh Code 2023: 5 млн рублей разделили проекты в сфере образования, туризма и здоровья. Соцсеть продолжает привлекать разработчиков к созданию сервисов на открытой платформе VK Mini Apps.
В конкурсе VK Fresh Code могли участвовать как отдельные разработчики, так и команды — всего подали заявки 129 команд. Жюри выбрало 25 лучших сервисов. Среди них организатор процесса обучения, помощник в путешествиях по городам России, мини-приложения для тайм-менеджмента и для тех, кто хочет бросить курить. Несколько сервисов-победителей:
• «Собери город» — позволяет изучать крупнейшие города России и планировать маршруты для прогулок
• «Детям» для заучивания букв, цифр и слов
• «Аквалоггер» для отслеживания уровня жидкости в организме
• «Тайпинг» для тренировки навыков печати
• «Гитарный тюнер» для настройки гитары
• «Менеджер подписок» для управления платными подписками
• «Журнал настроения» для того, чтобы отслеживать самочувствие
• «Нейротаро» с гороскопом от искусственного интеллекта
К оценке и награждению присоединились победители прошлых конкурсов: основатель студии LunaApps Семён Глушков и независимый разработчик, победитель нескольких хакатонов по программированию Денис Пешехонов. Они обсудили с участниками VK Fresh Code, как развиваются сервисы после победы. Ведущими выступили основатель онлайн-университета по фронтенд-разработке Result University, IT-блогер Владилен Минин и руководитель DevRel-направления платформы VK Mini Apps Дмитрий Задохин.
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