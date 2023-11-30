Посмотрите, как российский «грузовик», полный оборудования, сгорает в космосе

Олег

Фото: Space.com

Фото: Space.com

В сети опубликованы впечатляющие фотографии сжигания грузового космического корабля РФ. Подробности собрали в Space.com.

Согласно источнику, речь идет о космическом грузовике «Прогресс МС-23. Задачей шаттла было забрать старое отработавшее оборудование и мусор с МКС, после чего сгореть вместе с содержимым в атмосфере.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Астронавты МКС могли крупным планом наблюдать этот процесс, а некоторые даже смогли сделать снимки. Говорят, сгорание грузового корабля было похоже на фейерверк, особенно когда он развалился на части в процессе падения. Весь процесс длился около 2-3 минут. 

Фото: Space.com
Фото: Space.com

Фото: Space.com
Фото: Space.com

Фото: Space.com
Фото: Space.com

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Space.com
Cсылки по теме:
Ученый рассказал о последствиях полета астероида Апофис
Телескопы «Уэбб» и «Хаббл» показали удивительные фото Вселенной
НАСА показало красивейшие фото туманности в форме человеческой руки

Рекомендации

Рекомендации

Роскомнадзор запретит бесплатно слушать музыку в рунете
Новая функция «Google Фото» позволит забыть о локальном хранении снимков
Windows 10 и 11 порадовали пользователей небольшой удобной опцией
WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4706
tellurian
Жаль, что столько отходов от космических миссий загрязняют Тихий океан :(
Никто, думаю, не изучал влияние всех этих отходов на флору и фауну океана. На человека.
Сегодня в 17:32
#
+73
Newcomer tellurian
Много ли долетает до земли после сгорания?
Сегодня в 18:10
#
Олег Воронин
+2237
Олег Воронин tellurian
На флору и фауну влияет такое бесчисленное количество действий человечества, что пресловутый углеродный след даже смешно вспоминать. Жаль, но всем поровну.
2 часа назад в 18:53
#