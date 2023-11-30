Посмотрите, как российский «грузовик», полный оборудования, сгорает в космосе

Фото: Space.com



В сети опубликованы впечатляющие фотографии сжигания грузового космического корабля РФ. Подробности собрали в Space.com.



Согласно источнику, речь идет о космическом грузовике «Прогресс МС-23. Задачей шаттла было забрать старое отработавшее оборудование и мусор с МКС, после чего сгореть вместе с содержимым в атмосфере.







Астронавты МКС могли крупным планом наблюдать этот процесс, а некоторые даже смогли сделать снимки. Говорят, сгорание грузового корабля было похоже на фейерверк, особенно когда он развалился на части в процессе падения. Весь процесс длился около 2-3 минут.