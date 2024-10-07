Появилась веская причина купить смартфон Galaxy вместо iPhone, особенно в России



Компания Samsung выпустила первый недорогой смартфон со сроком поддержки больше, чем у iPhone. О нем пишет Gizmochina.



Согласно источнику, Samsung опубликовала на своем сайте в Голландии спецификации нового смартфона Galaxy A16 5G. Новинка осталась бы незамеченной, если бы не одно «но»: для нее заявлен рекордный 6-летний срок поддержки. Иными словами, Samsung обещает предоставить для этого бюджетного смартфона не меньше шести версий Android, а также минимум шесть лет патчей безопасности.







Напомним, что Apple официально поддерживает свои iPhone в течение 5 лет с момента релиза устройства, и изредка предоставляет одну версию iOS сверх лимита для отдельных моделей (например, так было с iPhone 6S). Получается, что смартфоны Galaxy обходят iPhone по сроку поддержки, и это может стать для кого-то причиной покупать именно их — особенно если учесть российские реалии с приложениями банков и оплатой через NFC.