Появился способ бесплатно и без обмана получить Telegram Premium

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Павел Дуров объявил о новой функции Telegram — возможности разыгрывать подписку Premium. Об этом он написал в своем канале.



По словам Дурова, с настоящего момента владельцы каналов получили новый инструмент для розыгрышей. Теперь не придется использовать сторонних ботов или другие инструменты для проведения розыгрышей среди подписчиков в Telegram — Дуров внедрил систему, которая будет максимально честной.







«Многие розыгрыши в социальных сетях оказались мошенничеством. Не было возможности доказать, что победитель был выбран честно — до настоящего времени. Telegram – первая социальная сеть, которая поддерживает розыгрыши с гарантированным случайным выбором и предоплатой призовых фондов», — Дуров.



Владелец любого Telegram-канала теперь может запустить розыгрыш с помощью нативного инструментария мессенджера, основанного на платформе Fragment. Админ настраивает спектр участников, условия, а также дату и время окончания розыгрыша. В качестве гарантированного выигрыша всегда фигурирует подписка Premium, но админ может добавить и другие призы.



Чтобы всё было максимально честно, во время запуска розыгрыша владелец канала должен предоплатить все разыгрываемые подписки. По окончанию конкурса Telegram автоматически выберет рандомных победителей и разошлет им прокомоды. Сам канал получат 4 голоса за каждую подаренную полписку, причем победители не смогут передать эти голоса другому каналу.