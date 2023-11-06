Появился способ бесплатно и без обмана получить Telegram Premium

Олег

Telegram

Фото: Telegram

Павел Дуров объявил о новой функции Telegram — возможности разыгрывать подписку Premium. Об этом он написал в своем канале.

По словам Дурова, с настоящего момента владельцы каналов получили новый инструмент для розыгрышей. Теперь не придется использовать сторонних ботов или другие инструменты для проведения розыгрышей среди подписчиков в Telegram — Дуров внедрил систему, которая будет максимально честной.

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«Многие розыгрыши в социальных сетях оказались мошенничеством. Не было возможности доказать, что победитель был выбран честно — до настоящего времени. Telegram – первая социальная сеть, которая поддерживает розыгрыши с гарантированным случайным выбором и предоплатой призовых фондов», — Дуров.

Владелец любого Telegram-канала теперь может запустить розыгрыш с помощью нативного инструментария мессенджера, основанного на платформе Fragment. Админ настраивает спектр участников, условия, а также дату и время окончания розыгрыша. В качестве гарантированного выигрыша всегда фигурирует подписка Premium, но админ может добавить и другие призы.

Чтобы всё было максимально честно, во время запуска розыгрыша владелец канала должен предоплатить все разыгрываемые подписки. По окончанию конкурса Telegram автоматически выберет рандомных победителей и разошлет им прокомоды. Сам канал получат 4 голоса за каждую подаренную полписку, причем победители не смогут передать эти голоса другому каналу. 

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Источник:
Павел Дуров
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Комментарии

GSmirnov
+611
GSmirnov
Вот у айгайдс есть возможность козырнуть
час назад в 21:33
#
+149
Nixon
подаренную полписку
час назад в 22:05
#
+65
Bagsya
Нам полписки не надо)
37 минут назад
#
Seagull
–491
Seagull
В чем проблема просто купить?🤔
16 минут назад
#