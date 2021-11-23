Авторы ютуб-канала о видеоиграх «Уютный подвальчик» рассказали о попытке перезапустить игру «Позвоните Кузе», которая была популярна в России в середине 90-х. Как и прежде, можно звонить в студию, управлять игрой со своего телефона, а стрим игры доступен всем зрителям.
Интерактивная игра «Позвоните Кузе» (в оригинале Hugo) была изобретена в Дании в 1990 году и в дальнейшем лицензирована к показу в 40 странах мира, включая Россию. Игрок дозванивался до студии, и специально для него запускали игру, в которой он мог управлять героем, используя домашний тональный сигнал на кнопочном телефоне. Конечно, возникали задержки, но это нивелировалось тем, что уровни были лёгкими. После прохождения нескольких уровней игроку присуждали приз, определённый правилами. В России дарили домашний телефон или копию игры для компьютера.
«Позвоните Кузе» в некотором смысле можно считать одним из прародителей игр для смартфонов и игровых стримингов. В 90-х оборудование для «Позвоните Кузе» стоило больше ста тысяч долларов, а теперь игру получилось воссоздать с помощью небольшой платы, которая стоит около 500 рублей, и программы, преобразующей звуковые сигналы телефона в игровые действия. Сильная задержка осталась — это то, от чего технологии связи не смогли избавиться за прошедшие 30 лет.
26 ноября в 19:00 на ютуб-канале «Уютный подвальчик» начнётся стрим, во время которого можно будет позвонить ведущим в Discord и поиграть в «Позвоните Кузе» используя смартфон.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru