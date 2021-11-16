Весной прошлого года я стал обладателем беспроводных наушников AirPods Max. Спустя чуть более 6 месяцев использования для меня это всё еще безальтернативное устройство, но есть некоторые нюансы.
Дизайн: вневременной футуризмДаже спустя полгода использования внешний вид AirPods Max мне не надоедает. Наушники выглядят стильно и минималистично, а это выделяет их среди конкурентов. «Максы» лишены избыточного количества элементов управления.
Глядя на AirPods Max осознаешь, что вот так должен выглядеть функциональный дизайн в категории полноразмерных наушников. Судя по всему, инженеры Apple, создавая эту модель в качестве одной из основных целей избрали концепцию прослушивания музыки без отвлекающих факторов.
Размер «максов» регулируется плотно и плавно, вызывая тактильное удовлетворение после многочисленных наушников, у которых подобная возможность сопровождается мерзкими щелчками или скрипом. Единственная конструктивная особенность, которая вызывала у меня недоверие — сеточка оголовья. За 6 месяцев активного использования этот элемент не порвался и не протерся. Тем не менее тут важно отметить, что я довольно аккуратный пользователь.
Есть еще несколько продуманных деталей, заслуживающие внимания. Сменные амбушюры на магнитах очень легко снимаются, но в то же время крепко сидят на своих местах. Возвращаются на место они с приятным хлопком. Амбушюры в пазах располагаются надежно без люфта и зазоров. За полгода использования они не разболтались.
Амбушюры покрыты текстилем. Материал не вызывает у меня дискомфорта во время длительного использования. Наполнитель с эффектом памяти и за полгода он принял анатомические особенности моих ушей, поэтому наушники сидят мягко, не оказывая давления.
Эргономика: управление Apple Watch на моих ушахБольшинство обозревателей сошлись во мнении, что AirPods Max получили неудачные элементы управления. Мне показалось иначе.
Намой взгляд, управление AirPods Max — Apple Watch, но только на ушах. Digital Crown и функциональная клавиша находятся в верном расположении с точки зрения эргономики. Именно за счет такого размещения дублируется экспириенс умных часов Apple. Эта логика разрушается, если разместить элементы управления снизу.
За время своего знакомства с AirPods Max я успел сменить три сезона: весна, лето и осень. У меня возникло ощущение, что наушники идеально вписываются в межсезонье. Этим летом в Питере было очень жарко и полноразмерные наушники создавали дополнительную тепловую нагрузку, поэтому зачастую я отдавал предпочтение компактным внутриканальным наушникам. А вот весной и осенью с «максами» всё очень хорошо сложилось во время длительного прослушивания на улице и в помещении.
Автономность: устраивает во всем, но есть странное решениеApple заявляет 20 часов воспроизведения AirPods Max. На деле этот показатель целиком и полностью соответствует. Время автономной работы за полгода использования у меня ни разу не вызвало нареканий.
Единственное спорное, на мой взгляд, решение — чехол Smart Case. Во-первых, он выглядит странно, а во-вторых, Apple зачем-то завязала на нем режим ожидания. Другими словами, нужно поместить наушники в чехол, чтобы отключить их. Кнопки ON/OFF у AirPods Max нет.
Звучание: универсальное, но с Apple Music — топУ AirPods Max насыщенное, но в то же время универсальное звучание, которое раскрывается новыми красками вместе с Apple Music, но об этом чуть ниже.
Я использую Spotify и Apple Music. В первом случае я наслаждаюсь рекомендациями и подборками, открывая постоянно для себя что-то новое, а второй необходим мне для прослушивания проверенных хитов в объемном звучании Dolby Atmos.
Если сравнить звучания Spotify и Apple Music в AirPods Max при сопоставимых настройках качества, то во втором случае побеждает объем и наиболее широкая сцена. Если отойти от платформ, наушники закрывают все мои требования к беспроводному саунду. Тем не менее я использую предустановки с небольшим повышением низких частот. Вот мой плейлист, через него проходят абсолютно все наушники, побывавшие у меня на тесте.
В завершении это блока пройдусь по шумодаву. Он один из лучших и к этому тезису стоит отнестись как к данности.
Впечатления: я просто не вижу альтернативы, но есть оговорка
Я продолжу активно использовать AirPods Max для прослушивания аудиоконтента в 90% случаев. Эти наушники полностью закрывают мои потребности в звучании, автономности, системе активного шумоподавления и дизайне. Несмотря на это, «максы», на мой взгляд, остаются безальтернативным решением до тех пор, пока они не соприкасаются с Android. В экосистеме Apple этим наушникам нет равных, но это мое мнение, которое не претендует на звание абсолютного и ультимативного.
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Если сравнивать эти наушники сами с собой , то они вполне себе хороши, но если сравнивать с моделями других производителей то не все так радужно и однозначно.