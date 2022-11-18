Учёные нескольких технологических университетов в Нидерландах изобрели технологию SuperGPS. Она работает по принципу, схожему со спутниковыми системами навигации, но использует наземные сети.
Исследователи предложили использовать радиопередатчики, которые могут быть размещены в городах и прочих населённых пунктах, причём данные между ними синхронизируются через оптоволоконные кабели по единым атомным часам, то есть с крайне небольшой задержкой. Передатчики и приемники сообщаются друг с другом, триангулируя свое положение, и отсчитывают время, необходимое для передачи сигналов от каждого радиоузла в сети — так можно определить локацию объекта с датчиком SuperGPS. Погрешность геопозиционирования не превышает одного сантиметра.
Технология SuperGPS не способна полностью заменить системы глобального геопозиционирования, работающие со спутниками, но вполне может использоваться в качестве резервной, особенно для тех случаев, когда необходимо определять местоположение объекта с высокой точностью.
Представлена технология SuperGPS — с высочайшей точностью определения локации
Александр Кузнецов —
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