



Компания Intel представила на мероприятия Intel Architecture Day процессоры серии Alder Lake. Они предназначены для компьютеров, ноутбуков и гибридных устройств.Чипы Alder Lake отнесены к двенадцатому поколению. Они созданы по 10-нанометровому техпроцессу и содержат ядра Gracemont, которые работают в однопоточном режиме на 40% производительнее ядер Skylake из процессоров предыдущего поколения.





Intel заявляет, что процессоры Alder Lake получат до 16 ядер (8 производительных и 8 энергосберегающих), работающих в 24-поточном режиме, обладают поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживают технологию передачи данных Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и интерфейс PCIe 5.0 с пропускной способностью до 64 ГБ/с. В Alder Lake также реализована технология Intel Thread Director, которая эффективно распределяет нагрузку между ядрами в зависимости от требуемой производительности. Эта технология будет оптимизирована для Windows 11, над чем Intel трудится совместно со специалистами Microsoft.



Первые модели процессоров Alder Lake выйдут очень скоро — в начале осени 2021 года. Примерно тогда же в продаже появятся устройства, оснащённые этими чипами, прежде всего ноутбуки.







