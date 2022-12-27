Представлены смарт-часы Redmi Watch 3 и TWS-наушники Redmi Buds 4 Youth Edition — дёшево и красиво





Компания Xiaomi провела предновогоднюю презентацию и представила новые смартфоны серии Redmi, а также ещё несколько новинок, в том числе наушники и часы.



Redmi Watch 3 — обновлённая версия прошлогодней модели. Эти смарт-часы получили увеличенный с 1,6 до 1,75 дюйма AMOLED-экран с плотностью 341 ppi, яркостью до 600 нит и поддержкой режима Always-on-Display. Они умеют измерять пуль и уровень кислорода в крови, подсчитывать шаги и пройденную дистанцию, следить за качеством сна, показывать уведомления от смартфона и многое другое. Также предусмотрен модуль NFC для бесконтактных платежей, более 120 спортивных режимов и более 200 циферблатов, в том числе настраиваемые. Автономность — около 12 дней. Часы Redmi Watch 3 будут продаваться в Китае за 499 юаней (около 5000 рублей).







Redmi Buds 4 Youth Edition — беспроводные наушники стандарта TWS. Они обладают динамиками диаметром 12 мм, модулем Bluetooth 5.3, системой шумоподавления при звонках и корпусом с защитой от пота по стандарту IP54. Заявленное время автономной работы — 5 часов, а при зарядке от кейса до 20 часов. Наушники стоят в Китае 139 юаней (около 1400 рублей).

