Представлены флагманы Redmi K60 и Redmi K60 Pro. Просто лучшие смартфоны на 2023 год

Сегодня, 27 декабря, компания Xiaomi представила два новых флагманских смартфона Redmi K60 и Redmi K60 Pro. Собрали всё самое интересное об этих устройствах.получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит, подэкранным сканером отпечатков пальцев и вырезом под селфи-камеру на 16 Мп.На задней панели расположен блок с тремя камерами: основной на 64 Мп с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп.Базовая модель новой серии оснащена всё ещё мощным чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем стандарта UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ.Среди прочих особенностей Redmi K60 — GNSS, NFC-модуль и массивная батарея ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной до 30 Вт.

Redmi K60 — 8/128 ГБ — 2499 юаней ($358);

Redmi K60 — 8/256 ГБ — 2699 юаней ($387);

Redmi K60 — 12/256 ГБ — 2999 юаней ($430);

Redmi K60 — 12/512 ГБ — 3299 юаней ($473);

Redmi K60 — 16/512 ГБ — 3599 юаней ($516);

Redmi K60 Pro — 8/128 ГБ — 3299 юаней ($473);

Redmi K60 Pro — 8/256 ГБ — 3599 юаней ($516);

Redmi K60 Pro — 12/256 ГБ — 3899 юаней ($559);

Redmi K60 Pro — 12/512 ГБ — 4299 юаней ($616);

Redmi K60 Pro — 16/512 ГБ — 4599 юаней ($660).

получил такой же 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей 2K с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1400 нит, подэкранным сканером отпечатков пальцев и фронталкой на 16 Мп.На задней панели телефона расположены три камеры: основная на 50 Мп с сенсором Sony IMX800 с OIS, сверхширокоугольный модуль на 8 Мп и датчик глубины на 2 Мп.Топовая модель может похвастаться новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и хранилищем UFS 4.0 объёмом до 512 ГБ.Кроме того, Pro-версия предлагает массивную систему рассеивания тепла (VC) площадью 5000 мм² и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч со сверхбыстрой проводной зарядкой до 120 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт.Оба девайса работают под управлением ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14 и поддерживают две SIM-карты, сети 5G, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.3.Redmi K60 и K60 Pro поступят в продажу в Китае с 31 декабря по следующим ценам:Вероятно, на глобальном рынке новые смартфоны Redmi K-серии появятся под брендом Poco в начале 2023 года.