Менеджер по продукту издательского дома «Комитет» Денис Ширяев выложил на YouTube обновленную версию фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Это короткометражка братьев Люмьер, премьера которой состоялась в 1896 году. По легенде, присутствовавшие тогда в кинотеатре зрители испугались, подумав, что на них надвигается настоящий поезд.
Ширяев использовал две нейросети: с помощью алгоритма Gigapixel AI он увеличил разрешение изображения до 4K без видимых потерь качества, а алгоритмом Dain увеличил частоту кадров до 60 в секунду. Кроме того, он «ради атмосферы» добавил звук, которого не было в оригинальной киноленте и не могло быть, поскольку прогресс в те годы ещё не достиг таких высот.
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» в обработке Дениса Ширяева:
Источник видео:
Ширяев планирует ещё сильнее осовременить творение братьев Люмьер. Следующая версия фильма будет цветной.
Похоже, визуальное улучшение кинематографической классики с помощью нейросетевых технологий становится трендом. В мае 2018 года Яндекс обработал несколько советских фильмов о Великой Отечественной войне с использованием нейросети SuperResolution. В результате было увеличено разрешение изображения, убраны некоторые дефекты оцифровки, а картинка стала более чёткой и глубокой. А в конце января 2020 года ведущий подкаста «Завтракаст» Максим Зарецкий выложил на YouTube мультфильм «Чебурашка», сделав изображение намного более плавным благодаря увеличению частоты кадров в два раза.
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Ширяев использовал две нейросети: с помощью алгоритма Gigapixel AI он увеличил разрешение изображения до 4K без видимых потерь качества, а алгоритмом Dain увеличил частоту кадров до 60 в секунду. Кроме того, он «ради атмосферы» добавил звук, которого не было в оригинальной киноленте и не могло быть, поскольку прогресс в те годы ещё не достиг таких высот.
«Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» в обработке Дениса Ширяева:
Источник видео:
Ширяев планирует ещё сильнее осовременить творение братьев Люмьер. Следующая версия фильма будет цветной.
Похоже, визуальное улучшение кинематографической классики с помощью нейросетевых технологий становится трендом. В мае 2018 года Яндекс обработал несколько советских фильмов о Великой Отечественной войне с использованием нейросети SuperResolution. В результате было увеличено разрешение изображения, убраны некоторые дефекты оцифровки, а картинка стала более чёткой и глубокой. А в конце января 2020 года ведущий подкаста «Завтракаст» Максим Зарецкий выложил на YouTube мультфильм «Чебурашка», сделав изображение намного более плавным благодаря увеличению частоты кадров в два раза.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: