Google устроит чистку аккаунтов. Пропадут фотографии, почта и всё остальное

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Компания Google намерена провести чистку пользовательских аккаунтов. Она удалит учётные записи, которые не используются более двух лет.



Чистка будет запущена не ранее декабря 2023 года. До этого момента Google несколько раз оповестит обладателей подлежащих удалению аккаунтов, в письмах будет содержаться информация о том, что нужно сделать, чтобы сохранить учётные записи и принадлежащие им данные.



Вместе с учётной записью будут удалены все связанные с ней данные: фотографии и видео, почта, файлы в облаке, видео на YouTube, контакты и всё остальное. Чтобы избежать удаления, нужно использовать Google Фото, Google Документы, YouTube, поиск Google или входить на сторонние ресурсы с аккаунтов Google. Прежде всего Google будет удалять аккаунты, которые после создания не использовались в каких-либо сервисах, а бизнес-профили и аккаунты учебных заведений не подвергнутся удалению из-за неактивности.



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