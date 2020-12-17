Вот и подходит к концу очередной год, который в IT-мире отметился бумажными анонсами: что новые консоли, что новые iPhone и новые процессоры с видеокартами — видели мы их только на экранах наших гаджетов, купить новинки по адекватным ценам пока все еще нереально. Но, разумеется, рано или поздно дефицит закончится и новые CPU появятся на полках магазинов. А с учетом того, что больше очередных бумажных анонсов в этом году не будет — посмотрим, чего же хорошего представили нам AMD и Intel.
Intel Comet Lake — опять 14 нм с очередным новым сокетом
Писать про процессоры Intel из года в год становится все проще. Да, все из-за того, что компания продолжает использовать старую 14 нм архитектуру Skylake без каких-либо улучшений. В итоге, чтобы хоть как-то повышать производительность своих «новых» CPU, у Intel остается два пути: это или увеличивать число ядер, или увеличивать частоту их работы.
Однако проблема в том, что компания давно уже идет обеими путями и уже успела загнать себя в тупик: посудите сами, еще в 2017 году топовый на тот момент 4-ядерный Core i7-7700K брал частоты около 5 ГГц. Теперь же Intel обещает нам, что современный топовый 10-ядерный Core i9-10900K сможет работать аж на 5.3 ГГц. Прирост за три года — меньше 10%, более того — на деле его нет: новинка способна работать на такой частоте лишь при нагрузке на одно ядро, и то если сам процессор не греется выше 70 градусов. Сценарий, так скажем, сомнительный, а если взять нагрузку по всем ядрам, то мы уже получим «всего лишь» 4.8 ГГц, которые опять же получится разогнать до тех же 5 ГГц в лучшем случае.
Как видно, адекватные цены имеют лишь процессоры с частотой 4.9-5.0 ГГц. За отборный Core i9-10900K на 5.2 ГГц просят аж $1400 — как за три стоковых.
Так что частотный «потанцевал» для архитектуры Skylake выбран уже весь и полностью. Что остается делать компании? Правильно, это наращивать число ядер, что теоретически можно делать долго: так, всего за три года тот же 4-ядерный 8-поточный Core i7-7700K превратился... уже в Core i3-10100, ибо сей процессор имеет такую же ядерную формулу, разве что частоты на несколько сотен мегагерц ниже. При этом, что самое главное, цены на процессоры одной линейки никак не меняются: как стоил Core i3 7-ого поколения около $100, столько же стоит и Core i3 10-ого поколения. Прирост производительности вдвое из-за роста числа ядер — бесплатный бонус.
Но, разумеется, Intel не была бы Intel, если бы не подложила пользователям очередную свинью: для «новых» процессоров требуется «новый» сокет — LGA1200. Разница с предыдущим LGA1151v2? Теперь новые платы поддерживают новую версию шины PCI Express, 4.0 вместо 3.0. Ух ты, получается все-таки есть что-то новое в 10-ом поколении процессоров Intel (Comet Lake)? Неа. Эти процессоры все также поддерживают только PCIe 3.0, поддержка 4.0 платами — это так сказать «на вырост» для будущих процессоров Rocket Lake на новой архитектуре, которые выйдут лишь в следующем году.
Так что единственная цель выпуска плат на LGA1200 — это разделить «старые» и «новые» процессоры, дабы пользователи не смогли сэкономить и поставить себе более дешевый Core i7-10700K вместо более дорогого Core i9-9900K с одинаковым числом ядер и производительностью. Причем, что забавно, на своих ошибках Intel все же учится, и теперь сокеты LGA1151v2 и LGA1200 не совместимы не только программно, но и физически и электрически.
Хорошо видно, что разница между сокетами искусственная, дабы запретить возможный апгрейд.
В итоге, казалось бы, новые процессоры у Intel сразу же вышли абсолютно вторичными: ноль новых фишек, требуют новых плат, все так же используют старый горячий 14 нм техпроцесс. Зачем их брать, если на рынке есть 7 нм процессоры AMD на свежей архитектуре Zen 2? Ответ прост — цена.
Intel выиграла торговую войну
Да, вы все верно прочли: решения от Intel дешевле аналогичных решений от AMD. Почему так получилось? Ну, Intel производит свои процессоры самостоятельно и может гибко регулировать их количество на рынке, что позволяет при желании легко демпинговать, заваливая магазины своей продукцией. AMD же — лишь одна из многих компаний, которые заказывают кремниевую продукцию у TSMC, поэтому она вынуждена делить заказы с другими производителями электроники, такими как Apple, Sony, Microsoft и так далее. А с учетом того, что сейчас происходит бум новых консолей и iPhone, SoC для которых также производятся на мощностях TSMC, AMD явно достается меньше чипов, чем нужно чтобы покрыть большой спрос на свои CPU, из-за чего образуется дефицит и цены на них начинают ползти вверх.
Чипы для дефицитной PS5 также производит TSMC по 7 нм техпроцессу.
И ровно это мы сейчас и видим, например, на российском рынке. Так, 6-ядерный 12-поточный Core i5-10400F с частотой около 4 ГГц сейчас можно забрать за «вкусные» 12-12.5 тысяч рублей. А вот за аналогичный 12-поточный 4 ГГц-овый AMD Ryzen 5 3600 попросят уже 15-16 тысяч рублей. Имеет ли смысл переплачивать за решение от «красных»? Да едва ли. Да, в рабочих задачах он будет на 10% быстрее, зато в играх на те же 5-7% медленнее. Вы скажите, что у AMD дольше поддержка? Так все, процессоров под сокет AM4 больше не будет, недавно выпущенные Ryzen 5000 для него последние. А вот для LGA1200 еще выйдут решения 11-ого поколения (Rocket Lake) на новой архитектуре.
Интересная ситуация: Ryzen 5 3600 слегка быстрее в рабочих задачах, чем Core i5-10400F, но при этом последний также слегка быстрее в играх и стоит ощутимо дешевле.
Вот и получается забавная картина: в народном массовом среднеуровневом сегменте, где «живут» различные Core i3/i5 и Ryzen 3/5, Intel победила AMD: ее процессоры дешевле, лучше в играх, не требуют быструю память, да и еще есть возможность апгрейда в будущем. Единственный плюс за «красные» CPU в данном случае заключается лишь в том, что у вас есть простой способ обновиться с ранних процессоров для AM4: так, для апгрейда с того же Ryzen 3 1200 на Ryzen 3 3100 вам всего-то нужно обновить BIOS. В случае с Intel апгрейдиться на LGA1200 просто не с чего. Но, если мы говорим про сборку среднеуровнего ПК с нуля, то имеет смысл смотреть на решения «синих».
AMD Ryzen 5000: хорошие процессоры, но взять вы их не сможете
В идеальных условиях, когда на рынок выходит новая техника, она заменяет собой старую по той же цене, предлагая при этом больше возможностей. Это хорошо видно, например, с процессорами от Intel: флагман 9-ого поколения, 8-ядерный Core i9-9900K, стоил на старте $488. При этом флагман 10-ого поколения, Core i9-10900K, стоит столько же, но предлагает уже 10 ядер. С видеокартами также: RTX 3080 стоит (вернее, должна стоить) столько же, сколько и RTX 2080, но при этом новинка быстрее в играх местами на 60-70% и предлагает на 2 ГБ видеопамяти больше.
Nvidia дает хороший прирост за поколение при неизменной цене.
А вот AMD же явно «почувствовала силу» с недавним выпуском процессоров Ryzen 5000, которые стали не только быстрее, но и ощутимо дороже: так, если 6-ядерный Ryzen 5 3600X на старте стоил $249, то вот за 6-ядерный Ryzen 5 5600X просят уже на 20% больше, $299. Почему так? Потому что AMD окончательно победила Intel в процессорах.
Так, последний год маркетологам Intel ничего не оставалось, как давить на отличную производительность в играх «синих» процессоров. И тут они даже не врали: какими бы крутыми не были 12- и 16-ядерные монстры Ryzen 3000 в рабочих задачах, старенькая архитектура Skylake в играх все еще была до 10% лучше. А с учетом того, что чисто игровое применение ПК в «эпоху самоизоляции» — далеко не редкость, это все еще позволяло удерживать Intel пусть и небольшую, но постоянную долю рынка около 20%.
Новая компоновка ядер в архитектуре Zen 3 позволила AMD неплохо ускорить взаимодействие между ними и тем самым поднять итоговую производительность всего процессора.
И только с выходом Ryzen 5000 компания AMD смогла и здесь обойти Intel, полностью «перелопатив» для этого внутреннее устройство своих CPU: если раньше в одном кристалле компоновка была 4+4 ядра, из-за чего появлялись нежелательные задержки при их взаимодействии, то теперь эти 8 ядер работают вместе, как и у процессоров Intel. Добавляя сюда и то, что новая архитектура Zen 3 принесла 19% прирост одноядерной производительности в сравнении с Zen 2, не удивительно, что Ryzen 5000 наконец-то смогли обогнать конкурентов в лице Intel в играх — правда, буквально на считанные проценты, но тут важен сам факт: «синим» крыть больше нечем.
В итоге новые Ryzen получились со всех сторон классными: в рабочих задачах 8-ядерный Ryzen 7 5800X нередко догоняет 10-ядерный Intel Core i9-10900K, а в играх и вообще может слегка обгонять. К тому же это — середнячок в линейке, в которой есть и 12-, и даже 16-ядерные решения, предлагающие в прямом смысле слова серверную производительность в домашнем ПК. Поэтому и не удивительно, что AMD накинула к их цене по $50 относительно аналогичных моделей Ryzen 3000: раз Intel больше совсем не конкурент, новый лидер может заняться ценообразованием так, как он хочет.
Пока «синие» спят, 8 ядер AMD догнали 10 ядер Intel.
Правда, как я уже писал выше, AMD (да и не только они) не рассчитали с поставками в этот коронавирусный 2020 год, так что в итоге в России новые Ryzen 5000 днем с огнем не сыщешь: их предлагают в основном мелкие магазины по цене в 1.5-2 раза выше рекомендуемой. Разумеется, брать их за такие деньги просто нет смысла: за те 35-38 тысяч, которые просят за 6-ядерный Ryzen 5 5600X, можно найти 10-ядерный Core i9-10900KF, который все же будет ощутимо быстрее.
И, что самое печальное, в ближайшее время дефицит точно не закончится: 2020 год выдался богатым на новинки, и у TSMC явно не хватает производственных линий. Так что, как я уже писал выше, это шанс Intel отыгаться: да, их решения в лице Comet Lake далеко не самые лучшие по производительности, но низкие цены делают их отличными CPU для покупки здесь и сейчас. В этом плане «синие» поменялись с «красными» местами — вот уж действительно необычно (хотя по меркам 2020 года-то...)
В крупных магазинах можно найти разве что топовый 16-ядерный Ryzen 9, но цена... У многих ПК стоят дешевле.
Что нас ждет впереди?
Ближайший крупный анонс скорее всего произойдет уже в январе — Intel представит процессоры 11-ого поколения (Rocket Lake). Да, это снова будут 14 нм «камни», но не спешите заранее делать выводы: наконец-то, спустя почти 5 лет, десктопные процессоры Intel перейдут на новую архитектуру Cypress Cove, которая будет иметь двузначный прирост производительности в процентах относительно старого Skylake. При этом процессоры официально научатся работать с DDR4-3200, будут поддерживать PCI Express 4.0 и получат новую интегрированную графику Intel Xe.
В результате топовый 8-ядерный Core i9-11900K вполне может оказаться быстрее 10-ядерного Core i9-10900K, да и вообще он будет способен вернуть Intel звание производителя лучших игровых процессоров — если, конечно, компания не задерет на новинки цены и не будет дефицита. Но, разумеется, не стоит ожидать чуда: 8-ядерная новинка «синих» едва ли сможет потягаться хотя бы с 12-ядерными Ryzen, так что в рабочих задачах AMD все еще останутся лидерами. Однако в среднем и низком ценовых сегментах, где до сих пор правят балом 4- и 6-ядерные решения, Intel вполне может укрепить свои позиции.
Новые CPU Intel могут быть крутыми — узнаем уже в начале 2021 года.
Итоги года по десктопным процессорам: AMD победила, но Intel выгоднее
Мне до сих пор необычно называть процессоры Intel выгодными: последние три года я даровал такие эпитеты в основном бюджетным Ryzen, которые действительно были компромиссными, но очень «вкусными» за свои деньги. Теперь же все поменялось: новые Ryzen 5000 найти в продаже нереально и в ближайшее время ничего не изменится. Ryzen 3000 в продаже хватает, но их дефицит все же ощущается и он аналогично неприятно сказывается на цене.
А вот процессоров Intel 10-ого поколения в продаже завались, причем разных, от простых 4-ядерных Core i3 до мощных 8-ядерных Core i7. Вот и получается, что хотя этим CPU до Ryzen 5000 как до Луны, для конечного потребителя в основном все решает соотношение цены-производительности, так что для покупки здесь и сейчас самые выгодные процессоры — именно Intel. Поэтому если вы делаете себе или кому-то подарок на Новый год и собираете среднеуровневый ПК — присмотритесь к решениям «синих» 10-ого поколения, они вас точно не разочаруют.
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