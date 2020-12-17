





Вот и подходит к концу очередной год, который в IT-мире отметился бумажными анонсами: что новые консоли, что новые iPhone и новые процессоры с видеокартами — видели мы их только на экранах наших гаджетов, купить новинки по адекватным ценам пока все еще нереально. Но, разумеется, рано или поздно дефицит закончится и новые CPU появятся на полках магазинов. А с учетом того, что больше очередных бумажных анонсов в этом году не будет — посмотрим, чего же хорошего представили нам AMD и Intel.Писать про процессоры Intel из года в год становится все проще. Да, все из-за того, что компания продолжает использовать старую 14 нм архитектуру Skylake без каких-либо улучшений. В итоге, чтобы хоть как-то повышать производительность своих «новых» CPU, у Intel остается два пути: это или увеличивать число ядер, или увеличивать частоту их работы.Однако проблема в том, что компания давно уже идет обеими путями и уже успела загнать себя в тупик: посудите сами, еще в 2017 году топовый на тот момент 4-ядерный Core i7-7700K брал частоты около 5 ГГц. Теперь же Intel обещает нам, что современный топовый 10-ядерный Core i9-10900K сможет работать аж на 5.3 ГГц. Прирост за три года — меньше 10%, более того — на деле его нет: новинка способна работать на такой частоте лишь при нагрузке на одно ядро, и то если сам процессор не греется выше 70 градусов. Сценарий, так скажем, сомнительный, а если взять нагрузку по всем ядрам, то мы уже получим «всего лишь» 4.8 ГГц, которые опять же получится разогнать до тех же 5 ГГц в лучшем случае.Так что частотный «потанцевал» для архитектуры Skylake выбран уже весь и полностью. Что остается делать компании? Правильно, это наращивать число ядер, что теоретически можно делать долго: так, всего за три года тот же 4-ядерный 8-поточный Core i7-7700K превратился... уже в Core i3-10100, ибо сей процессор имеет такую же ядерную формулу, разве что частоты на несколько сотен мегагерц ниже. При этом, что самое главное, цены на процессоры одной линейки никак не меняются: как стоил Core i3 7-ого поколения около $100, столько же стоит и Core i3 10-ого поколения. Прирост производительности вдвое из-за роста числа ядер — бесплатный бонус.Но, разумеется, Intel не была бы Intel, если бы не подложила пользователям очередную свинью: для «новых» процессоров требуется «новый» сокет — LGA1200. Разница с предыдущим LGA1151v2? Теперь новые платы поддерживают новую версию шины PCI Express, 4.0 вместо 3.0. Ух ты, получается все-таки есть что-то новое в 10-ом поколении процессоров Intel (Comet Lake)? Неа. Эти процессоры все также поддерживают только PCIe 3.0, поддержка 4.0 платами — это так сказать «на вырост» для будущих процессоров Rocket Lake на новой архитектуре, которые выйдут лишь в следующем году.Так что единственная цель выпуска плат на LGA1200 — это разделить «старые» и «новые» процессоры, дабы пользователи не смогли сэкономить и поставить себе более дешевый Core i7-10700K вместо более дорогого Core i9-9900K с одинаковым числом ядер и производительностью. Причем, что забавно, на своих ошибках Intel все же учится, и теперь сокеты LGA1151v2 и LGA1200 не совместимы не только программно, но и физически и электрически.В итоге, казалось бы, новые процессоры у Intel сразу же вышли абсолютно вторичными: ноль новых фишек, требуют новых плат, все так же используют старый горячий 14 нм техпроцесс. Зачем их брать, если на рынке есть 7 нм процессоры AMD на свежей архитектуре Zen 2? Ответ прост — цена.Да, вы все верно прочли: решения от Intel дешевле аналогичных решений от AMD. Почему так получилось? Ну, Intel производит свои процессоры самостоятельно и может гибко регулировать их количество на рынке, что позволяет при желании легко демпинговать, заваливая магазины своей продукцией. AMD же — лишь одна из многих компаний, которые заказывают кремниевую продукцию у TSMC, поэтому она вынуждена делить заказы с другими производителями электроники, такими как Apple, Sony, Microsoft и так далее. А с учетом того, что сейчас происходит бум новых консолей и iPhone, SoC для которых также производятся на мощностях TSMC, AMD явно достается меньше чипов, чем нужно чтобы покрыть большой спрос на свои CPU, из-за чего образуется дефицит и цены на них начинают ползти вверх.И ровно это мы сейчас и видим, например, на российском рынке. Так, 6-ядерный 12-поточный Core i5-10400F с частотой около 4 ГГц сейчас можно забрать за «вкусные» 12-12.5 тысяч рублей. А вот за аналогичный 12-поточный 4 ГГц-овый AMD Ryzen 5 3600 попросят уже 15-16 тысяч рублей. Имеет ли смысл переплачивать за решение от «красных»? Да едва ли. Да, в рабочих задачах он будет на 10% быстрее, зато в играх на те же 5-7% медленнее. Вы скажите, что у AMD дольше поддержка? Так все, процессоров под сокет AM4 больше не будет, недавно выпущенные Ryzen 5000 для него последние. А вот для LGA1200 еще выйдут решения 11-ого поколения (Rocket Lake) на новой архитектуре.Вот и получается забавная картина: в народном массовом среднеуровневом сегменте, где «живут» различные Core i3/i5 и Ryzen 3/5, Intel победила AMD: ее процессоры дешевле, лучше в играх, не требуют быструю память, да и еще есть возможность апгрейда в будущем. Единственный плюс за «красные» CPU в данном случае заключается лишь в том, что у вас есть простой способ обновиться с ранних процессоров для AM4: так, для апгрейда с того же Ryzen 3 1200 на Ryzen 3 3100 вам всего-то нужно обновить BIOS. В случае с Intel апгрейдиться на LGA1200 просто не с чего. Но, если мы говорим про сборку среднеуровнего ПК с нуля, то имеет смысл смотреть на решения «синих».В идеальных условиях, когда на рынок выходит новая техника, она заменяет собой старую по той же цене, предлагая при этом больше возможностей. Это хорошо видно, например, с процессорами от Intel: флагман 9-ого поколения, 8-ядерный Core i9-9900K, стоил на старте $488. При этом флагман 10-ого поколения, Core i9-10900K, стоит столько же, но предлагает уже 10 ядер. С видеокартами также: RTX 3080 стоит (вернее, должна стоить) столько же, сколько и RTX 2080, но при этом новинка быстрее в играх местами на 60-70% и предлагает на 2 ГБ видеопамяти больше.А вот AMD же явно «почувствовала силу» с недавним выпуском процессоров Ryzen 5000, которые стали не только быстрее, но и ощутимо дороже: так, если 6-ядерный Ryzen 5 3600X на старте стоил $249, то вот за 6-ядерный Ryzen 5 5600X просят уже на 20% больше, $299. Почему так? Потому что AMD окончательно победила Intel в процессорах.Так, последний год маркетологам Intel ничего не оставалось, как давить на отличную производительность в играх «синих» процессоров. И тут они даже не врали: какими бы крутыми не были 12- и 16-ядерные монстры Ryzen 3000 в рабочих задачах, старенькая архитектура Skylake в играх все еще была до 10% лучше. А с учетом того, что чисто игровое применение ПК в «эпоху самоизоляции» — далеко не редкость, это все еще позволяло удерживать Intel пусть и небольшую, но постоянную долю рынка около 20%.И только с выходом Ryzen 5000 компания AMD смогла и здесь обойти Intel, полностью «перелопатив» для этого внутреннее устройство своих CPU: если раньше в одном кристалле компоновка была 4+4 ядра, из-за чего появлялись нежелательные задержки при их взаимодействии, то теперь эти 8 ядер работают вместе, как и у процессоров Intel. Добавляя сюда и то, что новая архитектура Zen 3 принесла 19% прирост одноядерной производительности в сравнении с Zen 2, не удивительно, что Ryzen 5000 наконец-то смогли обогнать конкурентов в лице Intel в играх — правда, буквально на считанные проценты, но тут важен сам факт: «синим» крыть больше нечем.В итоге новые Ryzen получились со всех сторон классными: в рабочих задачах 8-ядерный Ryzen 7 5800X нередко догоняет 10-ядерный Intel Core i9-10900K, а в играх и вообще может слегка обгонять. К тому же это — середнячок в линейке, в которой есть и 12-, и даже 16-ядерные решения, предлагающие в прямом смысле слова серверную производительность в домашнем ПК. Поэтому и не удивительно, что AMD накинула к их цене по $50 относительно аналогичных моделей Ryzen 3000: раз Intel больше совсем не конкурент, новый лидер может заняться ценообразованием так, как он хочет.Правда, как я уже писал выше, AMD (да и не только они) не рассчитали с поставками в этот коронавирусный 2020 год, так что в итоге в России новые Ryzen 5000 днем с огнем не сыщешь: их предлагают в основном мелкие магазины по цене в 1.5-2 раза выше рекомендуемой. Разумеется, брать их за такие деньги просто нет смысла: за те 35-38 тысяч, которые просят за 6-ядерный Ryzen 5 5600X, можно найти 10-ядерный Core i9-10900KF, который все же будет ощутимо быстрее.И, что самое печальное, в ближайшее время дефицит точно не закончится: 2020 год выдался богатым на новинки, и у TSMC явно не хватает производственных линий. Так что, как я уже писал выше, это шанс Intel отыгаться: да, их решения в лице Comet Lake далеко не самые лучшие по производительности, но низкие цены делают их отличными CPU для покупки здесь и сейчас. В этом плане «синие» поменялись с «красными» местами — вот уж действительно необычно (хотя по меркам 2020 года-то...)Ближайший крупный анонс скорее всего произойдет уже в январе — Intel представит процессоры 11-ого поколения (Rocket Lake). Да, это снова будут 14 нм «камни», но не спешите заранее делать выводы: наконец-то, спустя почти 5 лет, десктопные процессоры Intel перейдут на новую архитектуру Cypress Cove, которая будет иметь двузначный прирост производительности в процентах относительно старого Skylake. При этом процессоры официально научатся работать с DDR4-3200, будут поддерживать PCI Express 4.0 и получат новую интегрированную графику Intel Xe.В результате топовый 8-ядерный Core i9-11900K вполне может оказаться быстрее 10-ядерного Core i9-10900K, да и вообще он будет способен вернуть Intel звание производителя лучших игровых процессоров — если, конечно, компания не задерет на новинки цены и не будет дефицита. Но, разумеется, не стоит ожидать чуда: 8-ядерная новинка «синих» едва ли сможет потягаться хотя бы с 12-ядерными Ryzen, так что в рабочих задачах AMD все еще останутся лидерами. Однако в среднем и низком ценовых сегментах, где до сих пор правят балом 4- и 6-ядерные решения, Intel вполне может укрепить свои позиции.Мне до сих пор необычно называть процессоры Intel: последние три года я даровал такие эпитеты в основном бюджетным Ryzen, которые действительно были компромиссными, но очень «вкусными» за свои деньги. Теперь же все поменялось: новые Ryzen 5000 найти в продаже нереально и в ближайшее время ничего не изменится. Ryzen 3000 в продаже хватает, но их дефицит все же ощущается и он аналогично неприятно сказывается на цене.А вот процессоров Intel 10-ого поколения в продаже завались, причем разных, от простых 4-ядерных Core i3 до мощных 8-ядерных Core i7. Вот и получается, что хотя этим CPU до Ryzen 5000 как до Луны, для конечного потребителя в основном все решает соотношение цены-производительности, так что для покупки здесь и сейчас самые выгодные процессоры — именно Intel. Поэтому если вы делаете себе или кому-то подарок на Новый год и собираете среднеуровневый ПК — присмотритесь к решениям «синих» 10-ого поколения, они вас точно не разочаруют.