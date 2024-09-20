Провайдеры хотят заставить Роскомнадзор не замедлять YouTube. Думаете, получится?

Объединяющая более двухсот региональных провайдеров проводного интернета ассоциация «Ростелесеть» направила в Федеральную антимонопольную службу РФ жалобу на Роскомнадзор. Они просят ФАС запретить надзорному ведомству замедлять доступ к YouTube и другим сервисам Google, поскольку из-за этого замедления они теряют клиентов.
Провайдеры отмечают, что замедление наблюдается при выходе в интернет через проводную сеть, а у сотовых операторов скорость доступа к YouTube остаётся высокой. Из-за этого некоторые абоненты расторгают договоры с провайдерами и начинают больше пользоваться мобильным интернетом. Провайдеры считают, что Роскомнадзор нарушает антимонопольное законодательство, создавая условия, при которых абоненты отказываются от услуг небольших провайдеров и уходят к крупным сотовым операторам.
Роскомнадзор официально не объявлял о блокировке YouTube и прочих сервисов Google, а термин «замедление доступа» отсутствует в российском законодательстве. Тем не менее, граждане, обращающиеся в это ведомство за разъяснениями, получают один и тот же ответ, из которого следует, что к Google применяются «инструменты для мотивации» к исполнению российского законодательства.
«Ростелесеть» обращалась в Роскомнадзор, и тот объяснил ей «дифференциацию деградации» у разных операторов «различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях подвижной и фиксированной связи». Ассоциация попросила ФАС признать Роскомнадзор виновным в нарушении антимонопольного законодательства и обязать его принять меры к устранению нарушений.
«Поскольку такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как „замедление работы“, в действующих нормативно-правовых актах законодательством не предусмотрено, а сам ресурс, как и доменное имя youtube.com, на начало августа 2024 года не входит в список запрещённых либо ограниченных к доступу, уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, „Главный радиочастотный центр“ и РКН не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации», — указано в обращении «Ростелесети».
В ФАС подтвердили получение письма от «Ростелесети» и сейчас решают, что делать — отказать заявителю или выдать нарушителю предупреждение с требованием прекратить нарушение антимонопольного законодательства.
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