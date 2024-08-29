Роскомнадзор объяснил замедление YouTube и пригрозил тем, кто его обходит

Александр


Пикабушник Hovard.Lovecraft направил в Роскомнадзор обращение с вопросом по поводу оснований для замедления YouTube и получил от ведомства ответ. Из него следует, что владеющая этим сервисом компания Google уже два года не работает в России официально и прекратила поддержку инфраструктуры своих серверов на территории страны. Также говорится, что Google блокирует YouTube-каналы и ролики российских СМИ, журналистов, общественных деятелей и музыкантов, не реагирует на требования разблокировки и допускает нарушения российского законодательства, в связи с чем Роскомнадзор начал использовать некие «инструменты для мотивации компании».



28 августа стало известно, что небольшие региональные провайдеры стали прибегать к инструментам, позволяющим обходить замедление YouTube. Некоторые из них после этого получили письмо от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), в котором говорится, что они должны исключить использование таких инструментов, из-за того, что они искажают, фрагментируют и подменяют трафик. YouTube в письме не упоминается.

«На основании Регламента реагирования на угрозу противодействия (затруднения) ограничению доступа к информации или информационным ресурсам в сети „Интернет“, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторам связи принять меры по исключению использования на технических средствах сетей связи технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика, обеспечив возможность незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети „Интернет“ на технических средствах противодействия угрозам».


YouTube не внесён в перечень запрещённых в России ресурсов, а понятия замедления доступа к сайтам и приложениям в российском законодательстве не существует. У Роскомнадзора есть прямой доступ к установленным у всех российских операторов связи техническим средствам противодействия угрозам — с помощью этого оборудования ведоство может замедлять или блокировать интернет-трафик определённых сервисов.

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Комментарии

YABLOKOFON
+275
YABLOKOFON
Ркн наxуй может сходишь ?
Сегодня в 12:18
#
+4777
Carter_Mayers
Роскомпозор, вместе со всеми чинушами, министрами и прочими, может тупо пойти в одно сказочное место. Как большинство пользовались, так и продолжат, тоже касается и VPN’во и зарубежного софта и Apple Music, игровых консолей и платформ и т.д. и т.п. Развели клоунаду и истерию, бесполезные обузы, у которых вместо мозгов опилки. Сделать нифига сами нормально не могут, сервисов нет своих, зато запретить, всегда пожалуйста. А грозят пусть своим друганам, жёнам, детям и подчинённым. Большинство, вертело их мнение, рекомендации, требования и ультиматумы во всех позах
Сегодня в 12:22
#
Bor™
+631
Bor™ Вася Вотафаков
А что вы скажите про ченуш пендосии ??? Которые намного больше запрещают и так далее ? Они молодцы ?
2 часа назад в 15:26
#
YABLOKOFON
+275
YABLOKOFON Bor™
Что они там запретили такого количества запретов нет нигде кроме Китая и северной Кореи. Интернет в Росси фактически подорожал ибо без платного впн нормально им пользоваться не возможно куда не зайди все ресурсы заблокированы или не работают на территории данной страны из за политики геостротега. Чинуши себе то как раз все разрешают, а вата как обычно на омэрику смотрит ведь там негров линчуют и вообще бездуховные они там все. Свобода слова, права человека, права меньшинств хтьфу, даешь крепостное право! Вот тогда точно заживём!
2 часа назад в 15:43
#
Bor™
+631
Bor™ YABLOKOFON
Это везде. Знаю так как много в разных странах живу. Так что в России не хуже чем везде.
2 часа назад в 15:46
#
Вася Вотафаков
+5955
Вася Вотафаков Bor™
Я не живу в пендосии. Мне пoeбать на эту страну. Как-то интересует только Россия.
2 часа назад в 15:50
#
EDD
+396
EDD Bor™
Мозг прочисти. Если он есть.
час назад в 16:14
#
Bor™
+631
Bor™ EDD
Если бы мозга не было, ныл бы как вы 🤣
час назад в 16:20
#
+475
den3221
Мудаки!!!!!
2 часа назад в 15:37
#
EDD
+396
EDD
Конченые.
час назад в 16:14
#
EDD
+396
EDD
Неужели это тупое недоразумение (и тут я имею в виду их всех — от величайшего, до шестерок, в виде ркн), не понимают, что любви к ним это не прибавит?? Безмозглые.
час назад в 16:17
#

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