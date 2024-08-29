Роскомнадзор объяснил замедление YouTube и пригрозил тем, кто его обходит

Пикабушник Hovard.Lovecraft направил в Роскомнадзор обращение с вопросом по поводу оснований для замедления YouTube и получил от ведомства ответ. Из него следует, что владеющая этим сервисом компания Google уже два года не работает в России официально и прекратила поддержку инфраструктуры своих серверов на территории страны. Также говорится, что Google блокирует YouTube-каналы и ролики российских СМИ, журналистов, общественных деятелей и музыкантов, не реагирует на требования разблокировки и допускает нарушения российского законодательства, в связи с чем Роскомнадзор начал использовать некие «инструменты для мотивации компании».
28 августа стало известно, что небольшие региональные провайдеры стали прибегать к инструментам, позволяющим обходить замедление YouTube. Некоторые из них после этого получили письмо от подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), в котором говорится, что они должны исключить использование таких инструментов, из-за того, что они искажают, фрагментируют и подменяют трафик. YouTube в письме не упоминается.
«На основании Регламента реагирования на угрозу противодействия (затруднения) ограничению доступа к информации или информационным ресурсам в сети „Интернет“, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторам связи принять меры по исключению использования на технических средствах сетей связи технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика, обеспечив возможность незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети „Интернет“ на технических средствах противодействия угрозам».
YouTube не внесён в перечень запрещённых в России ресурсов, а понятия замедления доступа к сайтам и приложениям в российском законодательстве не существует. У Роскомнадзора есть прямой доступ к установленным у всех российских операторов связи техническим средствам противодействия угрозам — с помощью этого оборудования ведоство может замедлять или блокировать интернет-трафик определённых сервисов.
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