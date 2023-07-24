Путин подписал закон о цифровом рубле. Теперь в РФ три типа валюты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Ранее он обсуждался в Госдуме и разъяснялся Центробанком.
Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты и будет ходить наравне с наличным и безналичным рублем. Оператором платформы с кошельками для цифровых рублей станет Центробанк — он будет обеспечивать бесперебойную работу системы и сохранность денег граждан.
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Цифровой рубль можно обменять на наличный либо безналичный и наоборот. Управление кошельком с цифровыми рублями будет осуществляться через приложения российских банков — они будут обязаны внедрить доступ в ближайшее время. Пополнить кошелек в данный момент можно будет на 300 тысяч в месяц.
До конца 2024 года технология будет работать в тестовом режиме, а с 2025-го станет доступна абсолютно всем россиянам.