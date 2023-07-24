Путин подписал закон о цифровом рубле. Теперь в РФ три типа валюты

Олег

Рубель


Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Ранее он обсуждался в Госдуме и разъяснялся Центробанком.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты и будет ходить наравне с наличным и безналичным рублем. Оператором платформы с кошельками для цифровых рублей станет Центробанк — он будет обеспечивать бесперебойную работу системы и сохранность денег граждан.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Цифровой рубль можно обменять на наличный либо безналичный и наоборот. Управление кошельком с цифровыми рублями будет осуществляться через приложения российских банков — они будут обязаны внедрить доступ в ближайшее время. Пополнить кошелек в данный момент можно будет на 300 тысяч в месяц.

До конца 2024 года технология будет работать в тестовом режиме, а с 2025-го станет доступна абсолютно всем россиянам. 

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Стало известно, когда россиянам раздадут цифровые рубли и что на них можно будет купить
Аферисты обещают огромную прибыль за перевод сбережений в цифровой рубль. Их доводы звучат убедительно
Центробанк рассказал, чем цифровой рубль лучше обычного. Банки взвоют от этой валюты

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники научились новому трюку: банк больше не спасет ваши деньги
Раскрыт секрет, почему такси наличкой и по безналу стоит по-разному. Отличие в цене — в два раза!
Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии