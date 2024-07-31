Раскрыт новый потрясный цвет iPhone 16 Pro



Компания Apple может заменить расцветку Blue Titanium на совершенно новую в своих будущих флагманах. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы уже



Компания Apple может заменить расцветку Blue Titanium на совершенно новую в своих будущих флагманах. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы уже показали всю палитру будущих iPhone 16 и iPhone 16 Plus. А теперь появилась информация о Pro-моделях. Об удалении из ассортимента «синего титана» было известно довольно давно, и поначалу инсайдеры пророчили ему замену в виде сочно-розового цвета. Однако теперь появилась свежая утечка, которая указывает на бронзу.



Согласно источнику, новый цвет iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro будет выглядеть как бронзовый, а рамка получит текстуру и внешний вид титана. Никаких Rose или Rose Gold не упоминается. Остальные цвета останутся в наличии и никак не изменятся. Другой слух сообщает, что Apple может изменить способ обработки титана, из-за чего он станет более глянцевым, чем в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.