Opera

Низкая прибыль от основного бизнеса вынудила компанию Opera Software искать новые способы заработка. Разработчик популярного в прошлом браузера Opera запустил в Индии, Кении и Нигерии четыре мобильных приложения для выдачи микрозаймов под огромные проценты — CashBean, OKash, OPay и OPesa.

Как выяснили эксперты Hindenburg Research, в приложениях указаны недостоверные условия выдачи кредитах: говорится, что максимальная ставка составляет 33% годовых, но на самом деле она может подниматься до 438%. Кроме того, указано, что можно получить кредит сроком от трёх месяцев до одного года, а в реальности — двух недель до месяца. Если просрочить платёж хотя бы на один день, ставка увеличивается до 876% годовых.

Опасения ИБ-экспертов также вызывает тот факт, что приложения получают список к номерам телефонов в списке контактов пользователей, благодаря сервисы могут связываться с друзьями и родственниками заёмщиков и предлагать им кредиты, а коллекторы — требовать от них погасить чужие долги.

Каким-то образом Opera Software удалось обойти установленный компанией Google запрет на размещение в Play Маркете приложений для оформления микрозаймов. Вероятно, изначально они были замаскированы под какие-то другие сервисы, а затем — после обновлений — сменили сферу деятельности. Не исключено, что в ближайшее время она удалит их из своего магазина.

Комментарий Opera Software:

Компания тщательно изучила отчет Hindenburg Research. Компания полагает, что отчет содержит огромное количество ошибок, неподтвержденных утверждений и недостоверных заключений и интерпретаций касательно бизнеса компании и событий, связанных с ней. Компания недавно запустила и развила целый ряд бизнесов и продолжает публиковать сильные финансовые результаты, намереваясь продолжить использовать хорошо известный бренд и большую пользовательскую базу (более 350 млн человек) для дальнейшего роста. Компания также остается приверженной соблюдать высокие стандарты корпоративного управления и постоянно совершенствовать наши продукты и практики.



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Источник:

Hindenburg Research Hindenburg Research

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