Telegram Обновления

В Telegram появилась революционная возможность заткнуть любителей голосовух и видеосообщений

Александр



На этой неделе Павел Дуров жаловался, что Apple не торопится пропускать в App Store новую версию Telegram, которая должна устроить революцию в общении между людьми. И вот, это обновление стало доступно в App Store, Play Маркете и на других площадках.

Пожалуй, самое важное нововведение — теперь обладатель премиум-подписки может запретить собеседникам отправлять ему голосовые или видеосообщения. Для этого требуется указать в настройках, кто может отправлять такие сообщения: «Все», «Мои контакты» или «Никто». Здесь можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять вам голосовые сообщения. Если кто-то из «белого списка» пришлёт голосовое сообщение в неподходящий момент, вы сможете воспользоваться функцией расшифровки текста.

Премиум-подписку на 3, 6 или 12 месяцев теперь можно подарить другому пользователю. Подарок будет доставлен в чат с получателем в виде особого сообщения с анимированной подарочной коробкой.

Премиум-пользователи также могут загрузить в Telegram эксклюзивные наборы с анимированными эмодзи, которые можно добавлять в текст сообщений, к фотографиям и видео. На старте доступно 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи, со временем их будет становиться больше. Добавлено ещё несколько эмодзи с полноэкранной анимацией (🍌🤨⚡️💔🏆😐), а премиум-пользователи могут использовать их в качестве реакций на сообщения и посты.

В версии Telegram для iOS была обновлена панель стикеров, в ней теперь можно быстро переключаться между стикерами, эмодзи и гифками. На Android, в вебе и десктопной версии Telegram эта возможность уже была.

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Комментарии

Tigrolik
+494
Tigrolik
Революция🤣
6 минут назад
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Seagull
–614
Seagull
Я бы еще запретил гифки
2 минуты назад
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