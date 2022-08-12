В Telegram появилась революционная возможность заткнуть любителей голосовух и видеосообщений





На этой неделе Павел Дуров жаловался, что Apple не торопится пропускать в App Store новую версию Telegram, которая должна устроить революцию в общении между людьми. И вот, это обновление стало доступно в App Store, Play Маркете и на других площадках.



Пожалуй, самое важное нововведение — теперь обладатель премиум-подписки может запретить собеседникам отправлять ему голосовые или видеосообщения. Для этого требуется указать в настройках, кто может отправлять такие сообщения: «Все», «Мои контакты» или «Никто». Здесь можно задать исключения, указав отдельных пользователей или группы пользователей, которые всегда смогут (или никогда не смогут) отправлять вам голосовые сообщения. Если кто-то из «белого списка» пришлёт голосовое сообщение в неподходящий момент, вы сможете воспользоваться функцией расшифровки текста.



Премиум-подписку на 3, 6 или 12 месяцев теперь можно подарить другому пользователю. Подарок будет доставлен в чат с получателем в виде особого сообщения с анимированной подарочной коробкой.



Премиум-пользователи также могут загрузить в Telegram эксклюзивные наборы с анимированными эмодзи, которые можно добавлять в текст сообщений, к фотографиям и видео. На старте доступно 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи, со временем их будет становиться больше. Добавлено ещё несколько эмодзи с полноэкранной анимацией ( ), а премиум-пользователи могут использовать их в качестве реакций на сообщения и посты.



В версии Telegram для iOS была обновлена панель стикеров, в ней теперь можно быстро переключаться между стикерами, эмодзи и гифками. На Android, в вебе и десктопной версии Telegram эта возможность уже была.

